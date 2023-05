Arriva la tempesta Oggi scuole chiuse Pioverà fino a domani Giornata da stress test

Oggi scuole chiuse in tutta la provincia per maltempo. Si temono rovesci e forti venti.

Vi concorre un insieme di situazioni: il vortice ciclonico in risalita da sud, dove ieri ha pesantemente colpito: punte fino a 80 millimetri di pioggia nel Palermitano, fino a 50 millimetri in Puglia; lo stato dei nostri terreni, in larga parte saturi a causa delle piogge battenti dell’ultima settimana; e quello dei fiumi, già gonfi d’acqua. Preoccupa soprattutto il Foglia, il cui bacino imbrifero è formato in larga parte di terreni scarsamente permeabili. In questa situazione, ogni millimetro di pioggia caduto a monte di Mercatale si traduce in 200.000 metri cubi d’acqua in arrivo nell’invaso.

Il Consorzio di bonifica delle Marche ha agito per tempo, così da poter laminare la piena in arrivo: negli ultimi due giorni il lago di Mercatale è stato progressivamente abbassato, riversando nel Foglia tre milioni di metri cubi d’acqua, ovvero la metà della capienza. Con il rischio che quella risorsa preziosa vada sprecata, se non dovessero arrivare le precipitazioni attese. Ma troppo grande era il pericolo di una situazione ingestibile. Quello di oggi – diramata allerta arancione da parte della Protezione civile, scattata da ieri la fase di preallarme - si annuncia come un vero stress test, con le precipitazioni più abbondanti a partire dalla notte e destinate a protrarsi fino a domani, con una coda fino a giovedì. Tre giorni nell’occhio del ciclone. I siti meteo sono concordi nell’annunciare grandi quantitativi, dai 70 ai 120 millimetri in due giorni e mezzo. I quali si aggiungerebbero a quelli caduti negli ultimi giorni (dai 40 ai 90 in provincia, con i valori più alti nell’asta del Foglia), a quelli della prima decade di maggio (dai 25 ai 50 mm). E a quelli di aprile (dai 40 ai 100), succeduto peraltro a un primo trimestre con piogge abbondanti, dopo un 2022 decisamente deficitario.

Il fiume Foglia, che in questo inizio di 2023 incredibilmente ha avuto una portata media paragonabile a quella del Po a Torino (di qua tanta pioggia, di là siccità prolungata), ieri a Pesaro registrava un flusso di circa 50 metri cubi al secondo. Oggi saranno molti di più. Per capirci, oltre i 500 metri cubi, cominciano ad avvertirsi le criticità di esondazioni. Dopo anni di basse portate, si annuncia la seconda piena importante del 2023: quella del gennaio scorso (oltre 150 millimetri caduti nel mese), vicina ai 700 metri cubi al secondo, aveva provocato la rottura di un tratto di argine nei pressi del casello e diversi allagamenti. Senza dimenticare i pesanti fenomeni dei giorni scorsi, come le bombe d’acqua e le grandinate. Tanto per non farsi mancare nulla.

A proposito di grandine, nel bollettino meteo che è stato diramato non è segnalata la presenza di grandine, ma nessuno può escluderla. Resta un osservato speciale l’argine del Foglia che lambisce via Toscana e tutta la zona industriale. L’esondazione del novembre 2005 aveva mandato sott’acqua almeno venti azienda con danni per milioni. Ma a differenza di allora, nel frattempo sono stati fatti lavori per realizzare aree di espansione per 2,2 milioni di euro ad opera del Consorzio di Bonifica con finanziamenti della Regione Marche.