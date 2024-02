Arriva l’app che facilita tutto. Cittadini in contatto col ’palazzo’

Il comune di Lunano ha una nuova app e rilancia il sito internet istituzionale. Si chiama ‘My Lunano’ e da ieri è disponibile in tutti gli store di applicazioni nei nostri smartphone: questa permetterà di interfacciassi con il Comune e di rendere più agevoli le richieste.

"L’Agid, l’agenzia per l’Italia in digitale, ha emanato delle linee guida alle quali tutti i siti delle pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi. Il nuovo sito e l’app sono stati finanziati, in parte, da ‘Esperienza del cittadino nei servizi pubblici’ ovvero il filone 1.4.1 del Pnrr - spiega al Carlino Mauro Dini, sindaco di Lunano -. È una innovazione in modo che il cittadino sia parte integrante della pubblica amministrazione, interagendo digitalmente e riducendo le code agli sportelli".

Una rivoluzione per Lunano e che sta arrivando a tutti i Comuni d’Italia. Ma cosa permettono di fare la nuova app e il sito rinnovato, entrambi gratuiti? Molto come interagire direttamente con il Comune attraverso la possibilità di richiedere servizi online, così come un appuntamento con i vari uffici e segnalare disservizi e problematiche. E’ presente un’area personale accessibile con lo Spid o la Die attraverso la quale poter controllare in tempo reale lo stato delle pratiche richieste. Ma anche conoscere immediatamente le varie novità come avvisi, bandi, e emergenze.

"Ad esempio come Comune di Lunano - prosegue Dini - abbiamo aggiunto la possibilità di iscrizione al trasporto scolastico per i bambini, i genitori dall’app possono richiederla ed effettuare il pagamento. Uguale per la richiesta di tagliando per le persone invalide e per le agevolazioni tributarie come Imu e Tari. Inoltre c’è un’area riservata per ogni cittadino dove si possono inviare segnalazioni, accedere ai fascicoli dei procedimenti richiesti o allo stato delle pratiche aperte nei nostri uffici e noi possiamo inviare notifiche di utilità. Tutto per agevolare i cittadini e i nostri dipendenti facendo risparmiare tempo e risorse", conclude Mauro Dini.

Francesco Pierucci