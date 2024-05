Arriva l’estate, la Statale cambia. Sosta in banchina lato monte e limite di velocità a 30 all’ora

In vista della bella stagione tornano, nel tratto di nazionale Strada delle Marche e sotto l’Ardizio, le modifiche a sosta e viabilità. A grandi linee, fino al 15 settembre, sarà possibile la sosta in banchina, lato monte; il limite di velocità scende a 30chilometri orari e verranno riattivate le soste a pagamento nei due parcheggi cosiddetti “ex Cpa“ e nell’area “Imprevisto“, entrambi sottomonte Ardizio.

Da quando? Indicativamente dal 18 maggio. Le ordinanze, ieri pubblicate sull’albo pretorio sono tre – 1027;1.028 e la 1.029 tutte in data 10/05/2024 – entrano nel dettaglio. La sosta a pagamento nelle due aree, “Imprevisto“ ed “Ex CPA”, sarà attiva nei giorni 18, 19, 25, 26 maggio; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno; tutti i giorni del mese di luglio ed agosto e nei giorni 1, 7, 8, 14, 15 settembre dalle ore 8 alle 20 previa esposizione del “titolo di pagamento".

L’intenso traffico che caratterizza l’arteria di collegamento tra Pesaro e Fano comporta la revisione della circolazione. Il limite di velocità, sempre dal 18 maggio e fino al 15 settembre, scenderà ai 30 chilometri orari in viale della Vittoria, Strada delle Marche nel tratto compreso fra il culmine del cavalcaferrovia e

via Kolbee il limite del centro abitato di Pesaro, lato Fano. La sosta sarà consentita in banchina sia in Strada delle Marche lato monte, tratto compreso dal termine dell’ex impianto carburate posto sul fronte del civico 40 ed il limite del centro abitato di Pesaro, lato Fano. Riservata ai ciclomotori e ai motocicli, la sosta in banchina, in strada delle Marche, sarà consentita lato monte, tratto compreso dal fronte del civico n. 78 fino al limite del centro abitato di Pesaro, lato Fano.