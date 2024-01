Arriva Milano, è sempre una sfida sentita . La Vuelle deve crederci aspettando McDuffie

E’ sempre una delle partite più attese della stagione quella con Milano. Quando arrivano le scarpette rosse, così come quando arrivano le V nere, il pubblico pesarese ha un sussulto d’orgoglio, anche quando la squadra - come in questo caso - non sembra avere alcuna possibilità di competere. Ma il fatto che l’Armani abbia una partita cruciale in Eurolega 48 ore prima di sbarcare all’astronave lascia qualche spiraglio. Soprattutto perché sono ancora ai box Mirotic, Lo e Baron. Venerdì sera la truppa di Ettore Messina sarà di scena a Valencia per cercare di rimanere agganciata al treno delle prime dieci: dopo la sconfitta in casa contro la Stella Rossa di Teodosic, Milano non può sbagliare se vuole rimanere in lotta per i play-in. In Spagna l’Armani ritroverà due grandi ex come Kevin Pangos e Brandon Davies che non si sono lasciati benissimo con l’Olimpia e avranno voglia di riscatto; ma potrebbe rientrare Shields, che quindi sarebbe disponibile anche domenica. Intanto la dirigenza milanese ha deciso per il prestito di Kamagate a Tortona: il centro francese di origini ivoriane non ha convinto Messina ma farà probabilmente molto comodo a De Raffaele, che ha congedato il lungo francese Amine Noua, che era arrivato al posto di Mike Daum. Quanto al nuovo acquisto dell’Armani, McGruder per il momento non gioca in campionato ma solo in coppa.

Anche la Vuelle è in ballo sul mercato: dopo i contatti con il procuratore di McDuffie, la dirigenza ha inviato la proposta ufficiale al giocatore e sembra fiduciosa di poter ricevere una risposta positiva. L’ala ex Napoli è in America ormai da diverse settimane: ha giocato l’ultima partita con Ankara il 2 dicembre e si spera che abbia conservato un buon stato di forma vista la tipologia fisica, leggero ed atletico. Dopo l’annata a Napoli (2021/22), l’anno scorso McDuffie ha giocato un’ottima stagione nel campionato francese, a Digione (da 17 punti e 6 rimbalzi di media) mentre quest’anno in Turchia era più utilizzato in Eurocup (20’ di media con 8,2 punti +4,6 rimbalzi)) che in campionato. Con il Turk Telekom ha giocato 19 partite, 9 in coppa e 10 in campionato, prima di essere tagliato. Proprio nell’ultima gara disputata in Eurocup (il 28 novembre) ha siglato il suo high con una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi, poi il 2 dicembre in campionato è stato schierato per soli 3 minuti.

Sacchetti spera in un cambio di marcia anche a livello difensivo, con un elemento più reattivo e veloce, oltre che in grado di aprire il campo tirando dall’arco. Ma senza una reazione da parte di chi c’è già sarà difficile riavviare un motore che sbuffa. Cinciarini ha bisogno di mani sicure alle quali affidare i tiri, servono più tranquillità e meno nervosismo. Soprattutto serve maggior fiducia, sia nei propri mezzi che in quelli del compagno perché certe facce e certi atteggiamenti trasmettono invece messaggi negativi a chi guarda da fuori. Troppo spesso questa Vuelle appare già rassegnata al crollo dopo i primi errori. A Sacchetti toccherà un fine lavoro psicologico oltre che tecnico perché se è vero che nello sport la testa conta almeno il 50%, allora qui c’è da lavorarci per ripulire la mente dall’ansia.

Elisabetta Ferri