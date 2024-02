Arriva qui la protesta dei trattori. Gli agricoltori si mettono in moto: "Mercato ko, siamo in ginocchio"

Arrivano anche nella nostra provincia le proteste degli agricoltori che già hanno toccato altre regioni italiane, fino ad arrivare a Bruxelles. Lunedì la protesta sarà a Pesaro con un sit in degli agricoltori all’uscita del casello autostradale che li vedrà presenti fino a venerdì prossimo. Trattori in partenza dalle campagne di Fano e Pesaro, ma anche dall’urbinate, da tutta la Valle Foglia e del Metauro, fino alla zona di Cagli e anche da fuori regione: in tanti si metteranno in moto verso il punto di raccolta. La protesta sarà assolutamente pacifica con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla situazione del settore primario: "Perché i motivi per cui protestiamo oggi andranno a determinare quello che tutti ci ritroveremo nel piatto domani – spiega Lorenzo Ferri Marini, un giovane agricoltore che da Sestino ha un’azienda che tocca anche l’alta valle del Foglia e che ha aderito alla protesta –. Tutto il comparto dell’agricoltura è in crisi. L’allevamento è diventato quasi inesistente, trovare una stalla è ormai difficile ma tra costi e ricavi siamo quasi al punto che i guadagni sono sotto lo zero. Lo stesso discorso vale per l’agricoltura: sui cereali siamo a una situazione critica, i prezzi per chi coltiva sono insostenibili, anche qui sotto lo zero. A questo dobbiamo sommare i costi alti di produzione, il caro carburante, la manutenzione dei mezzi e i danni da fauna selvatica che rendono la redditività di un raccolto nulla".

La situazione è così grave? "Con i prezzi bassi si calpesta la qualità. Purtroppo le importazioni hanno distrutto il mercato e gli agricoltori italiani non possono essere competitivi con quei prezzi, ma quello che possono proporre è un prodotto di qualità, certificato da controlli molto più rigorosi rispetto agli altri stati. Si consideri poi che molti nella nostra zona sono ormai passati alle coltivazioni biologiche, rispettando rigidi e costosi disciplinari, e questo scava ancora di più il divario con altri stati, da cui importiamo prodotti a prezzi stracciati ma che di stracciato hanno anche la qualità".

E i sindacati cosa fanno?

"Il sindacato non ci rappresenta, difendono la propria poltrona, fanno accordi con governo e Unione Europea ma non considerano mai i piccoli produttori, quelli che poi vanno davvero nei campi a lavorare. Anzi, nei primi giorni in cui abbiamo iniziato a pensare a questa protesta i sindacati hanno anche inviato ai loro affiliati dei messaggi raccomandandosi di non partecipare".

Quindi ora c’è la protesta?

"Sì, vogliamo far capire che così non conviene produrre, viene calpestata la nostra dignità. Vorremmo avere modo di dibattere da soli senza i sindacati che non ci rappresentano più. Abbiamo attivato un tam tam spontaneo, senza associazioni o sigle a rappresentarci, solo agricoltori stanchi di questo sistema. Sarà una protesta pacifica per portare l’attenzione su questi temi perché noi lottiamo per il nostro futuro che è anche il futuro di tutti".

Andrea Angelini