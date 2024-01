Arriva Rosa Chemical: "Evento indimenticabile. La sua musica all’Arena un messaggio di libertà"

La grande e molto attesa data del 20 gennaio è ormai vicina, la cerimonia inaugurale di Pesaro Capitale Italiana della Cultura è dietro l’angolo. Un evento che coinvolgerà tutta la città con spettacoli per ogni età tra cui, la sera dalle 23.00 alle 3.00, Rosa Chemical ed una Vitrifrigo in versione discoteca. A raccontarci di questa serata sono i due giovani organizzatori pesaresi Federico Filippini e Federico Rubino.

"Abbiamo avuto il piacere di essere contattati dal comune per realizzare un momento, durante la giornata di celebrazione, dedicato ai giovani. Per noi è una grande soddisfazione ma anche una grande responsabilità. Per questo vogliamo che sia un evento indimenticabile e per farlo abbiamo deciso sin da subito di coinvolgere tutte le discoteche e realtà di eventi del territorio per poter dar lustro all’evento in tutte le città limitrofe" - raccontano i due Federico - "La missione è quella di coinvolgere tutti gli under30 (e non solo) trasmettendo il messaggio che anche per noi giovani è importante che Pesaro sia Capitale della Cultura" - un evento che fonda le sue basi su tre principi - "La forza dell’unione tra le realtà coinvolte, il miscelare la musica e l’arte, la potenza di un luogo importante come la Vitrifrigo Arena e di un giorno storico come quello che sarà il 20 gennaio".

Una situazione che entrambi definiscono perfetta per un grande evento: "La location ci permetterà di attrarre non solo i giovani pesaresi ma anche quelli di tutte le città vicine" - così come accurata è stata la scelta dei dj set e dell’artista - "Rosa Chemical rappresenta l’espressione poliedrica di tutti noi. Chi lo contesta lo fa per via della sua controversia che invece per noi rappresenta un’espressione artistica incontrastata, avere lui come artista significa anche mandare un messaggio… quello della libertà artistica!".

Riguardo ai numeri delle vendite: "Stiamo riscuotendo un enorme successo già dalla partenza delle vendite dei biglietti che è iniziata lunedì" - così come grande è il successo riscontrato tra i giovani - "La prima cosa che provano quando sanno di questo evento è lo stupore, perché spesso c’è la concezione, seppur errata, che le istituzioni e questo genere di eventi siano due cose parallele. Questa serata invece sta allontanando il pregiudizio, con la speranza che sia la prima di tante altre, così da rendere i giovani sempre più protagonisti in quest’anno da capitale". Altra particolarità dell’evento è quella che oltre alla musica e al beverage sarà possibile anche mangiare: "All’esterno saranno allestiti vari food truck che resteranno aperti per tutta la serata". Per quanto riguarda la biglietteria, è possibile acquistare il biglietto online sulla piattaforma TicketSms o tramite i tanti promoter della provincia coinvolti.