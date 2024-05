Arriva Salvini, la Lega rilancia: "Vigili di quartiere e più telecamere"

Manutenzioni, sicurezza, ambiente. Ieri la Lega ha presentato i nomi in lista per le prossime amministrative sventolando i baluardi del programma elettorale e ricordando la presenza in città, prevista per domani, del leader Matteo Salvini. L’arrivo del vicepresidente del Consiglio è atteso alle 15 al Charlie hotel, in viale Trieste, 281. "L’ingresso è libero, ma per motivi organizzativi preghiamo quanti vorranno partecipare di prenotarsi telefonando allo 072189978 – ha spiegato il capolista Dario Andreolli. Salvini, oltre a salutare una città che cinque anni fa espresse 7.965 voti a favore della Lega, prima forza della coalizione di centrodestra con il 15,4% e cinque consiglieri eletti, presenterà il suo libro “Controvento“. No, Vannacci non ci sarà, mentre tra gli interventi è previsto quello del deputato leghista Mirco Carloni, candidato alle Europee.

Il vento per la Lega è nettamente cambiato: alle Europee del 2019 prese il 31,9% in città, alle politiche del 2022 è scesa al 6%, contro il 25% di Fratelli d’Italia. "E’ sotto gli occhi di tutti che la Lega di oggi non è quella di cinque anni fa – ha detto, senza sviare il discorso, Silvana Ghiretti, segretaria comunale Lega – Ma le scelte fatte sono state prese per il bene dell’Italia: sia quando Salvini è entrato nel governo giallo verde e sia quando ha dato sostegno a Draghi. negare agli italiani. Dal nazionale al locale: siamo qui per recuperare terreno. Ad esempio con un acquisto in squadra di rilevanza come Emanuele Gambini, consigliere uscente". Andreolli, sottolinea, poi, quanto le amministrative siano un campo di gioco completamente diverso: "Intanto in Comune abbiamo fatto opposizione ad una maggioranza giallo rossa. Non ci siamo mai confusi facendo politiche insieme ai Cinque stelle. Inoltre non ci siamo adagiati sugli allori nazionali del partito: abbiamo interpretato una visione culturale di centrodestra sensibile alle priorità della città e in sinergia con la base, consapevoli della efficacia di un voto di prossimità". Ad illustrare alcuni punti del programma, in presenza del candidato sindaco per la coalizione di centrodestra Marco Lanzi, sono stati i consiglieri uscenti Andrea Marchionni e Nicoletta Rossi. E uno dei temi principali è stato quello della sicurezza: "Non possiamo più tollerare – ha detto Rossi – che esistano luoghi in città dove i cittadini abbiano timore, evitandone o limitando la frequentazione come la zona della Stazione ed il Parco Miralfiore. Ci impegniamo a promuovere un potenziamento del personale in forza alla polizia locale, all’istituzione del vigile di quartiere e all’implementazione delle tecnologie di videsorveglianza per il controllo del territorio in sinergia con la questura e le forze dell’ordine". Emanuele Gambini ha ribadito, il tema dell’amianto. Poi l’assessorato alle manutenzioni, la centralità del Porto e lo smaltimento dei rifiuti. Non ultimo la cura dell’ambiente e la protezione degli animali, cari soprattutto ad Andrea Marchionni, consigliere uscente.

Ecco i nomi dei candidati: Dario Andreolli; Andrea Marchionni; Nicoletta Rossi; Emanuele Gambini; Silvana Ghiretti; Matteo Andruccioli; Marika Bailetti; Alessandro Bartoli; Giuseppe Calisi; Dara Castegnaro; Alessandra Colla; Lucia Costantini; Annalisa Federici; Antonio Ferrari; Roberta Gaffurini; Marco Gandelli; Laura Guidelli; Sammaco Losco; Marcello Manna; Silvia Rupoli; Luana Santangeli; Maria Scaringella; Maria Silvestri; Christian Tarini.

Solidea Vitali Rosati