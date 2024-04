Arriva Sky col ’Calciomercato’. Presentazione al teatro della Fortuna

Sulle note della canzone "Un’emozione a pelle", la nuova sigla del programma cantata dal suo presentatore Alessandro Bonan, al Teatro della Fortuna di Fano è stata presentata ieri pomeriggio la nuova edizione estiva di "Calciomercato – L’Originale", la storica trasmissione di Sky Sport con Gianluca Di Marzio e Fayna che da lunedì 3 giugno (in streaming su Now) attraverserà l’Italia da nord a sud per la prima edizione completamente on the road. Teatro pieno fino al secondo ordine, con oltre 450 spettatori, tra cui una rappresentanza dei Panthers Fano che ha fatto un’educata incursione sventolando un lenzuolo in cui si leggeva: A.A.A. Cercasi Società. "E’ emozionante essere in un luogo così magico - ha esordito la giornalista Marina Presello, madrina e conduttrice del Galà fanese - Grazie per l’ospitalià. Per i suoi 20 anni di storia Calciomercato si regala quest’avventura fantastica". Nella città della Fortuna, per l’occasione, sono arrivati i rappresentanti delle 7 le località italiane che ospiteranno la rubrica, che partirà proprio da Fano dal 3 al 7 giugno, ma delle Marche abbraccerà anche Senigallia che farà da palcoscenico con la sua Rotonda sul mare dal 10 al 15 giugno. Cambio di riviera dal 17 al 21 giugno, con la Liguria e Alassio protagonisti della terza settimana mentre si torna sul versante adriatico dal 1° al 5 luglio, con Cervia Milano Marittima che farà da cornice nella settimana di apertura ufficiale delle trattative. Poi si passa per il Friuli-Venezia Giulia, toccherà a Grado dall’8 al 12 luglio ospitare il programma che in questa regione ha trovato casa sia nella scorsa edizione invernale che in quella estiva. Nell’ultima settimana prima della pausa, Calciomercato - L’Originale toccherà la punta dello stivale facendo tappa a Reggio Calabria (il sindaco all’ultimo ha dato forfait, ieri, per un grave lutto), dal 15 al 19 luglio. La rubrica tornerà poi a parlare del mercato estivo nelle ultime settimane di agosto, con il Trentino e la splendida Val di Fassa che ospiteranno il programma dal 19 al 23 agosto. In pieno "silenzio elettorale", all’assessore Etienn Lucarelli, seduto in prima fila assieme al sindaco Massimo Seri e ai consiglieri regionali Marta Ruggeri e Luca Serfilippi, non è stato possibile salire sul palco per vedere riconosciuta la sua lungimiranza nel volere a tutti i costi portare il programma di Sky in città. A raccontare quanto bene ha fatto al turismo fanese la visibilità (2milioni di contatti) avuta l’anno scorso con le dirette di Calciomercato da Fano, sono stati il dirigente dei settori Turismo e Cultura Ignazio Pucci ed un istrionico Fabrizio Schiavoni della Camera di Commercio.