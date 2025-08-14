Arriva un milione per il progetto miele

Il miele come simbolo della biodiversità locale e come volano per un’esperienza turistica autentica. I Comuni di Piandimeleto e Belforte all’Isauro (Pesaro Urbino) si sono aggiudicati un milione di euro del bando regionale ‘Borgo Accogliente’ con il progetto ‘Il miele del Montefeltro: api, biodiversità e turismo’. Il progetto si focalizza sul ruolo delle api, considerate essenziali per l’ecosistema. Il progetto prevede la creazione di itinerari naturalistici tra Belforte all’Isauro e Piandimeleto per sviluppare l’economia locale e favorire opportunità imprenditoriali per i giovani. A Belforte gli interventi includono la realizzazione di aree attrezzate per camper e la riqualificazione di spazi verdi, a Piandimeleto è prevista la creazione di un labirinto sensoriale e la riqualificazione di un’area verde. Per potenziare l’apicoltura, si svilupperanno un apiario bio e un museo dedicato al mondo delle api. Si punta poi a migliorare l’offerta ricettiva con nuovi B&B e ristoranti. "Il progetto tra Piandimeleto e Belforte all’Isauro nasce da un’idea politica chiara - spiega Nicolò Pierini (foto), sindaco di Piandimeleto -: rilanciare il nostro territorio puntando su turismo, cultura e lavoro".