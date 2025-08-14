Arriva un milione per il progetto miele

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Cronaca
CronacaArriva un milione per il progetto miele
14 ago 2025
REDAZIONE PESARO
Il miele come simbolo della biodiversità locale e come volano per un’esperienza turistica autentica. I Comuni di Piandimeleto e Belforte all’Isauro (Pesaro Urbino) si sono aggiudicati un milione di euro del bando regionale ‘Borgo Accogliente’ con il progetto ‘Il miele del Montefeltro: api, biodiversità e turismo’. Il progetto si focalizza sul ruolo delle api, considerate essenziali per l’ecosistema. Il progetto prevede la creazione di itinerari naturalistici tra Belforte all’Isauro e Piandimeleto per sviluppare l’economia locale e favorire opportunità imprenditoriali per i giovani. A Belforte gli interventi includono la realizzazione di aree attrezzate per camper e la riqualificazione di spazi verdi, a Piandimeleto è prevista la creazione di un labirinto sensoriale e la riqualificazione di un’area verde. Per potenziare l’apicoltura, si svilupperanno un apiario bio e un museo dedicato al mondo delle api. Si punta poi a migliorare l’offerta ricettiva con nuovi B&B e ristoranti. "Il progetto tra Piandimeleto e Belforte all’Isauro nasce da un’idea politica chiara - spiega Nicolò Pierini (foto), sindaco di Piandimeleto -: rilanciare il nostro territorio puntando su turismo, cultura e lavoro".

