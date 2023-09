Arriva una squadra di Aurora per dei sondaggi. Subito vengono chiamati carabinieri e vigili

Dopo aver inviato una mail al comune di Petriano, dove avvisavano che sarebbero andate a Riceci alcuni squadre per effettuare dei carotaggi sui terreni che sono stati opsizionati dalla società "Aurora", ieri mattina gli uomini della società sanmarinese che è dietro alla discarica, hanno risalito la collina. Con uomini e trivelle per effettuare i prelievi richiesti dal Genio Civile – almeno così pare –, anche il responsabile per la sicurezza della società, il geometra Leonardo Bonci di Gallo di Petriano.

Terreni già opzionati dalla società Aurora (il 40 per cento è detenuto da Marche Multiservizi), per cui nulla di strano visto che si tratta delle integrazioni tecniche dal momento che sono stati concessi 180 giorni aslla società sammarinese.

Il problema è nato quando una squadra è andata su un lembo di terreno di confine e cioè in uno di quei calanchi che non sono stati opzionati per la realizzazione della discarica. Il proprietario del terreno non ha accettato questa presunta invasione di... campo e ha chiamato immediatamente sia i carabinieri che i vigili urbani del comune di Petriano. Segno di una situazione che sta bollendo ancora sotto la cenere tanto che è stata promossa per sabato in piazza del Popolo una manifestazione contro la realizzazione della discarica. E’ stata organizzata dall’associazione Diversamente guidata da Andrea Torcoletti e vedrà la partecipazione di altre associazioni e anche delle due organizzazioni che si sono formate contro la discaric, quella di Pesaro e quella di Urbino. Le associazioni si sono schierate anche contro il biodigestore. L’appuntamento e il raduno sono stati fissati ad iniziare dalle 10.