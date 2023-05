Arriva un’altra ventina di lumaconi Cambia l’apertura, sarà a pedale

In centro, nella zona a traffico limitato, arriva un’altra ventina di “lumaconi“ (leggi cassonetti intelligenti) dovutamente migliorati: invece dell’apertura con lo sportello, troppo in alto per essere accessibile a tutti, i nuovi cassonetti avranno l’apertura a pedale. "Il designer è praticamente lo stesso come è la medesima la modalità di utilizzo tramite tessera magnetica – conferma l’assessore Enzo Belloni – solo che questa miglioria risponde alle segnalazioni dell’utenza che ha, per varie ragioni, difficoltà a conferire con lo sportello messo così troppo in alto. Inoltre, con il pedale, è più igienico". Secondo Belloni la sperimentazione è andata bene: "Con Marche Multiservizi si sta valutando il numero preciso che varia tra i 16 e i 18 pezzi oltre a considerare la dislocazione". Quasi certamente un nuovo cassonetto intelligente, tra i soprannominati “lumaconi“, troverà posto in via Almerico di Ventura, nell’angolo dove c’era un chiosco (foto). "Sì, è una zona che ad oggi è servita da una isola ecologica coperta alla vista da una struttura di legno. Il ragionamento riguardo la dislocazione, considera la vicinanza con l’utenza, tiene conto degli stalli di sosta che verrebbero meno con il posizionamento. Ecco perché si tratta di una fase molto calibrata". A quando l’impianto delle nuove telecamere in centro, nei varchi attualmente non coperti? "Non prima di sei, otto mesi – osserva Belloni –: abbiamo previsto l’installazione in via Curiel, via Del Teatro, Piazza Lazzarini e via Massimi"

s.v.r.