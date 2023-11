Arrivano 15 milioni per qualificare hotel e b&b

Arriveranno 15 milioni di euro di fondi statali attraverso la Regione per riqualificare le strutture ricettive. Il consigliere di opposizione Andrea Biancani aveva presentato un’interrogazione sull’argomento, ottenendo questa conferma. Ora scrive: "Queste risorse saranno messe a disposizione delle imprese turistiche attraverso dei bandi che partiranno nel 2024. È importante farli uscire il prima possibile perché sono anni che i gestori delle strutture ricettive chiedono questo tipo di contributi, essendo pronti, da tempo, a fare la loro parte per investire su strutture più moderne e con servizi di qualità". E ancora: "Ricordo che molti operatori, a marzo, in occasione della precedente interrogazione, rimasero delusi nello scoprire che la Regione non aveva previsto né risorse proprie né europee per questo tipo di interventi. Per questo la destinazione di questi fondi nazionali è una buona notizia, che fa sperare in un rilancio degli investimenti in un settore così importante per l’economia marchigiana. Basti pensare che, ad oggi, nelle Marche, le strutture ricettive, tra hotel, B&B, rifugi, campeggi ecc..., sono oltre 10.000, diffuse su tutto il territorio regionale, dalla costa alle aree interne, ospitano ogni anno centinaia di migliaia di turisti e danno lavoro a migliaia di marchigiani. Nel 2017, la precedente Amministrazione regionale stanziò 25 milioni per un bando dedicato, a cui parteciparono oltre 300 imprese e di cui sono stati finanziati oltre 150 interventi. L’annuncio di questi 15 milioni dovrebbe quindi generare un vasto numero di investimenti e anzi, le risorse potrebbero non essere sufficienti a coprire tutte le domande, tanto che chiederò alla Regione di valutare, nei prossimi anni, di stanziare anche risorse proprie, cosa che finora non ha fatto".