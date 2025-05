Arrivano al PalaCarneroli le ragazze dell’under 17. Urbino diventa la capitale del basket femminile

Urbino diventerà in questa settimana un punto focale del basket femminile: da questo giovedì, domani, a sabato 10 infatti la Metauro Basket Academy assieme al Comune ospiteranno al palasport Alberto Carneroli i Concentramenti Femminili Under 17 di pallacanestro. Quattro squadre, rappresentanti di Terni, Livorno, Padova e Trieste, si affronteranno per conquistare l’accesso alle Fasi Nazionali di categoria.

Sono in programma due gare al giorno: alle ore 17 e alle ore 19 di giovedì 8 e venerdì 9, mentre sabato 10 le sfide si disputeranno al mattino, alle 10 e alle 12. "Quello che si svolgerà nella città ducale – spiegano gli organizzatori – è un evento importante per il movimento cestistico locale, in costante crescita, soprattutto nel settore femminile. Ad aprile, il gruppo femminile della MBA categoria under 15, un po’ più giovane delle ragazze che verranno a Urbino, è diventato Campione Regionale di Marche e Umbria, e parteciperà ai concentramenti under 15, che invece si terranno a Bologna. Anche il gruppo femminile Under 13 della MBA si giocherà il titolo di Campione Regionale la prossima settimana".

L’appuntamento che si svolgerà al PalaCarneroli è un nuovo tassello nel filone del turismo sportivo: "Urbino dispone di impianti e caratteristiche ideali – afferma l’assessore allo sport del Comune, Gianfranco Fedrigucci, nella foto assieme al Presidente Federazione Pallacanestro Marche Maurizio Biondini – per attirare sempre più manifestazioni, che rappresentano un arricchimento sia per lo sport agonistico sia per il turismo". "Ricordiamo – continua l’assessore Fedrigucci – che la tre giorni porterà in città atlete, tecnici e familiari che accompagneranno le giovani partecipanti all’evento. Ringraziamo Maurizio Biondini, Presidente FIP Marche, per la grande disponibilità, e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa".

"Invitiamo tutti gli appassionati – conclued l’assessore – e le famiglie ad assistere a queste gare sicuramente appassionanti". g. v.