Arrivano altre 4 telecamere. Col Targasystem

Ventuno. Saranno 21 le telecamere che in varie zone della città sorveglieranno occhiute e instancabili il traffico e quant’altro: "Non per fare multe, ma a fini di sicurezza", puntualizza il vice sindaco Michele Chiarabilli.

"Sette sono nuove - spiega ancora il vice sindaco - e si aggiungono a sei già attive da tempo. Altre quattro saranno dedicate alla lettura delle targhe dei veicoli (Targasystem), dopodiché, sempre a fini di sicurezza pubblica, ne collocheremo un altro paio in corso Garibaldi e infine due in via Cesare Battisti".

Paga (a metà) il Ministero dell’Interno: il Comune di Fossombrone è stato ammesso a finanziamento per un contributo di 66 mila e 500 euro su una spesa totale esattamente del doppio, 133 mila.

Le ultime 4 telecamere citate sopra saranno a spese del Comune: "Pagate coi proventi delle sanzioni, di cui il 50 per cento per legge deve andare al miglioramento della sicurezza stradale", precisa ancora Michele Chiarabilli.

I nuovi occhi digitali si aggiungeranno a quelli che già sono presenti in punti strategici come Mosse, Eurospin, 3 Bis, Porta Fano, Piazza Dante e Piazza del Mercato.

Le quattro telecamere che funzioneranno per la lettura delle targhe saranno utili alle forze dell’ordine per la ricerca di veicoli sospetti o coinvolti in attività illecite.

Questo importante apparato di videosorveglianza farà parte del "Progetto Sophia", coordinato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, che prevede una mappatura digitale dei sistemi di videosorveglianza estesa all’intero territorio provinciale e che potrà, in futuro, anche diventare un valido strumento per una politica di sicurezza urbana integrata.

L’entrata a far parte del "Progetto Sophia" da parte del Comune di Fossombrone è stata sancita con la firma del "Patto per l’attuazione della sicurezza urbana" siglato presso la Prefettura nello scorso dicembre: lo scopo dichiarato è di migliorare la "sicurezza percepita" dei cittadini nonché il contrasto di ogni forma di illegalità.

Se già non è così, tra poco, con l’unione tra videosorveglianza e intelligenza artificiale, non dovrebbe sfuggire neanche un capello. Mirabilie della sorveglianza di massa.