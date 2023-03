Arrivano gli autovelox? "Fissi no, mobili forse"

E’ bastato un cartello d’annuncio nell’area portuale per suscitare perplessità e timori. In realtà la Capitaneria di Porto ha solo ribadito le condizioni esistenti ma il solo averlo fatto ha suscitato preoccupazioni ed agitazione. Che nell’area portuale sia previsto un traffico automobilistico a velocità oltremodo limitata non è una novità. Si tratta in particolare di un’area a velocità 30, sia per la presenza delle aziende portuali, sia per i limitati spazi in strada tra i due porti. "Io passo il tempo in zona porto da tanti anni – dice Antonio Rossini, presidente della Lega Navale – e posso solo dire che negli ultimi tempi ci sono gruppi di ragazzi che affrontano con scooter e motorini quella via con troppa velocità. Ho letto che la Capitaneria di Porto ha avvisato che utilizzerà l’autovelox anche in ambito portuale e qualcuno si è un po’ spaventato. Ma forse non è sbagliato segnalare che è necessarie maggiore sicurezza i questa area. Mi sembra una cosa scontata e di buon senso generale".

Delle reazioni sconcertate della gente del porto devono essersi resi contro anche in Capitaneria. E quando abbiamo chiesto informazioni sulle eventuali novità del traffico in Strada tra i due porti, la comandate Claudia Di Lucca ha subito voluto chiarire: "In realtà quello che abbiamo fatto è stata solo attività di informazione anticipata. Nuovi segnali stradali e annunci di nuovi avvisi generici di verifiche attraverso l’autovelox di altre forze di polizia – spiega la comandante della Capitaneria di Porto – . Non ci sarà un apparecchio fisso ma solo eventualmente strumenti mobili di forze dell’ordine specializzate nella viabilità". I cartelli dell’annuncio di autovelox servono appunto in caso di verifiche mobili. "Non abbiamo previsto nessun autovelox fisso in area portuale – aggiunge la comandante –. Nulla è cambiato rispetto all’attuale situazione. Ci saranno eventualmente controlli sul traffico che faremo nei prossimi mesi per un utilizzo adeguato e in sicurezza della strada tra i Due Porti. La nostra competenza è mantenere la massima sicurezza possibile nell’area portuale, che ha diverse funzioni sovrapposte tra l’attività lavorativa e la frequentazione delle aree commerciali".

I cartelli di divieto riguardano ovviamente le banchine del porto e non la strada. Compreso l’utilizzo delle aree a banchina solo per il personale autorizzato. La paura dell’autovelox fisso dovrebbe rientrare in pochi giorni: "La sicurezza portuale è una nostra competenza diretta – conclude la comandante Claudia Di Lucca – e vogliamo rispondere adeguatamente a tutte le esigenze del personale portuale e di chi lo frequenta anche quotidianamente". L’eccesso di velocità è un problema esistente soprattutto da parte dei giovani che frequentano la darsena come spazio per l’arrivo della primavera. Nel frattempo l’Autorità portuale dovrà completare l’attivazione del bando per la darsena interna con l’individuazione dei nuovi spazi acqua dove far attraccare nuove imbarcazioni. sempre che l’iter si concluda abbastanza velocemente. Luigi Luminati