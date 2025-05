Arrivano i militari del Cio. E fanno subito l’arresto

Ci vuole gente che corre forte, per arrestare gli spacciatori della stazione o del Miralfiore. Per questo da qualche giorno, in supporto ai colleghi della compagnia pesarese, sono arrivati alcuni militari del Cio, il Centro intervento operativo all’interno del 6° Battaglione Carabinieri Toscana, composto da persone molto giovani. E l’esordio dei carabinieri del Cio, venerdì mattina, è stato subito positivo: controllo e arresto. In manette è finito un gambiano di 27 anni, che anni fa lavorava in una cooperativa di Vallefoglia, poi però gli hanno interrotto il contratto quando hanno visto che spacciava. Solo che ha continuato a farlo: infatti era stato denunciato sempre in zona stazione per spaccio anche il 20 aprile scorso. Ed aveva anche altri precedenti.

Quindi arriviamo al controllo di venerdì mattina, in piazzale Falcone e Borsellino. I carabinieri del Cio lo fermano, gli aprono lo zaino, e dentro ci trovano 18 dosi di hashish già pronte, per un totale di 20 grammi circa. Manette. Gli sequestrano anche un taglierino con la lama sporca di hashish. Ieri la convalida – il gambiano era assistito dall’avvocato Massimiliano Tonucci, foro di Pesaro – davanti al giudice del tribunale di Pesaro, Andrea Piersantelli.

L’arresto è stato convalidato. Il gambiano ha patteggiato, quindi in accordo col pm, un anno di reclusione, ma senza la pena sospesa. Quando quella pena sarà definitiva, potrà evitare la cella solo con misure alternative al carcere. Nel frattempo, da ieri mattina, è tornato in libertà, ma con divieto di dimora nella nostra provincia.

