Arrivano i trattori delle proteste. Il ritrovo al parcheggio De Angeli

La protesta degli agricoltori arriva oggi ad Urbino. Il movimento di protesta di chi lavora la terra si è ormai acceso in molte nazioni europee e nella nostra provincia, dopo Pesaro e Fano, sbarca da questa mattina anche nella città ducale. Gli agricoltori con i loro trattori inizieranno a raccogliersi già dalle 8 di questa mattina nel parcheggio De Angeli, vicino al bivio per Pesaro, e lì resteranno in presidio fino a sabato sera. Se il parcheggio non dovesse contenere i tanti trattori previsti, gli agricoltori posteggeranno i loro mezzi anche nelle aree verdi vicine alle curve "ad esse", sempre in direzione Pesaro. Oggi alle 10.30 dal presidio al parcheggio De Angeli si staccherà un corteo di trattori che si snoderà in un corteo che girerà attorno alla città, senza entrare nel centro storico. Sabato, invece, a differenza dei precedenti presidi sulla costa, gli agricoltori cercheranno di far conoscere maggiormente i motivi che stanno dietro alla protesta: "Già dalle manifestazioni di Pesaro e Fano -spiega Stefano Banci, uno degli agricoltori in protesta- abbiamo ricevuto il sostegno di tantissimi cittadini che hanno compreso che quello che gli agricoltori producono è quello che poi tutti ci ritroviamo in tavola e che dalla difesa del nostro lavoro e della nostra dignità passa quello che è patrimonio di tutti. Così domani faremo trovare i nostri trattori parcheggiati in piazza della Repubblica dalle ore 8 in poi e gli agricoltori presenti saranno a disposizione per parlare coi cittadini e spiegare i motivi della protesta. Stessa cosa faremo al mercato, in zona Fortezza Albornoz con un trattore parcheggiato davanti al monumento di Raffaello".

Andrea Angelini