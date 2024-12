Arrivano le “farfalle luminose“

Domani, il centro storico di Urbino si riempirà di “farfalle luminose“. Questo è il nome delle danzatrici sui trampoli che, dalle 17, si muoveranno tra le vie della città, da piazza della Repubblica a via Raffaello, all’incrocio con via Bramante, in via Mazzini, via Veneto e corso Garibaldi per colorare il pomeriggio, in uno spettacolo promosso dalla Pro loco Urbino in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Dopo l’esibizione itinerante della compagnia di artisti, alle 18 ci sarà un momento di animazione in piazza della Repubblica, con un’invasione di bolle di sapone, esaltata da giochi di luci e musica. Uno spettacolo inedito, che è stato pensato per tutti, nell’ultima domenica prima del Natale.

In aggiunta, oggi e domani in centro a Urbino torneranno i “Batanai tra le mura“, mercatini d’artigianato, antiquariato e mordernariato proposti dalla Pro loco, con bancarelle disposte lungo i portici di corso Garibaldi.