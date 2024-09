Arrivano le Olimpiadi del Muratore. Costruire è un’arte da festeggiare

FERMIGNANO

Nell’estate olimpica e nel settantesimo dalla fondazione della ditta Giusto Gostoli, arriva la prima edizione di una rassegna iridata tutta nuova: sono le “Olimpiadi del Muratore“, appuntamento inedito previsto per il prossimo 21 settembre, nato da un’idea della azienda fermignanese per i 70 anni di attività e aperto a tutti i professionisti dell’edilizia. È possibile iscriversi fino al 19 settembre, gratuitamente, compilando il form disponibile sul sito web dell’azienda: https://bit.ly/OlimpiadidelMuratore. La ditta Gostoli, specializzata in materiali da costruzione, ha deciso di celebrare questo traguardo importante con una serie di iniziative aperte alla comunità: "Dopo il grande successo dell’iniziativa “Fare il Diario“ – spiega il titolare Francesco Gostoli – che ha coinvolto tutte le scuole del territorio, e vari eventi dedicati ai dipendenti, architetti e geometri, l’azienda ha pensato anche alla sua audience più storica: quella legata alle radici dell’azienda e al settore dell’edilizia. Le Olimpiadi del Muratore sono il cuore di queste celebrazioni, un evento unico che si terrà sabato 21 a partire dalle ore 15,30 nel piazzale dell’azienda a Fermignano. Questo evento, pensato per onorare i professionisti con cui abbiamo collaborato nel corso dei decenni, è dedicato a tutte le categorie dell’edilizia: imprese edili, artigiani, tecnici, idraulici, imbianchini, parquettisti, piastrellisti e altre ditte specializzate".

Durante la giornata, i partecipanti avranno la possibilità di mettersi alla prova in una serie di sfide avvincenti, tra cui: avvitatura di connettori; inchiodatura di precisione; lancio della mazzetta; lancio della staffa; stima del numero di fisher; stima del peso dei bancali. Giusto Gostoli metterà in palio premi forniti da alcuni dei brand più rinomati del settore, strumenti e oggetti utili per supportare i professionisti nel loro lavoro quotidiano. "Oltre alla competizione – prosegue il titolare – la giornata sarà un’occasione di festa con musica, spettacoli, espositori con gadget, grigliate e birra, creando un’atmosfera conviviale e celebrativa, in linea con lo spirito dell’azienda. Le Olimpiadi del Muratore saranno più di un semplice evento competitivo; sono un modo per riconnetterci con le nostre radici e per celebrare la comunità edile che è stata alla base del nostro successo per 70 anni. Vogliamo che sia un momento di divertimento e riconoscimento per tutti coloro che hanno lavorato con noi e per noi nel corso degli anni". Questo evento sarà l’ultimo di una serie che hanno coinvolto l’intera comunità, dai giovani studenti fino ai professionisti del settore edilizio, in un anno di celebrazioni che riflette la storia e il futuro dell’azienda.

Giovanni Volponi