Arrivano le scogliere nuove. Intervento da 2 milioni di euro

Partiranno entro la prima metà di novembre, e si concluderanno a primavera 2024, gli importanti lavori di manutenzione e di potenziamento delle scogliere di Marotta, per un investimento che sfiora i 2 milioni. A finanziare l’opera è stata la Regione, che ha messo a bilancio per la salvaguardia delle spiagge del paese cesanense esattamente 1 milione e 960mila euro. Un budget utile per intervenire su circa 2 chilometri di litorale.

L’intervento, suddiviso in due stralci, riguarderà tutta la fascia centrale marottese compresa tra via Marecchia (all’altezza dei “Bagni Solindo“) a nord e il Molo a sud. Il primo stralcio, che decollerà da qui a 15 giorni, prevede lavori per 360mila euro e sarà concentrato in un segmento di alcune centinaia di metri di fronte alla casa del turismo Villa Valentina. A seguire, senza soluzione di continuità, verrà realizzato il secondo stralcio da 1 milione e 600mila euro che permetterà di completare tutti i 2 chilometri. L’intervento è finalizzato a ripristinare l’efficienza delle scogliere esistenti, posizionate a circa 300 metri dalla costa, in maniera da porre un freno all’erosione costiera, che negli ultimi anni nella fascia in questione s’é mangiata ampi spazi di spiagge; riducendo al contempo i rischi idrogeologici per mettere in sicurezza infrastrutture, abitazioni e realtà ricettive.

Comprensibilmente soddisfatto il sindaco Nicola Barbieri: "E’ un intervento senza precedenti per il nostro territorio, che consentirà di migliorare l’efficacia delle barriere esistenti a difesa della zona centrale del litorale, che avrà ricadute positive sia per il turismo, che per la sicurezza. Ringrazio la Regione e il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per l’attenzione dataci". Cesare Rossi, presidente dell’Associazione Bagnini Marotta, nonché presidente della Consulta Comunale del Turismo, rimarca: "Sono lavori indispensabili per valorizzare il nostro centro; non solo le spiagge che in alcuni tratti si sono talmente ridotte che è possibile posizionarci pochissime file di ombrelloni, ma anche tutta l’area del lungomare. Terminati gli interventi bisognerà intervenire in alcuni segmenti di Marotta sud".

Sandro Franceschetti