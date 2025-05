Arrivano le “Storie straordinarie“

Da ieri al 6 maggio la Mediateca Montanari di Fano ospiterà la tredicesima edizione di “Storie straordinarie in tutti i sensi“, rassegna promossa dal Sistema bibliotecario comunale di Fano con il supporto degli assessorati alla Cultura e ai Servizi educativi. Un appuntamento che, anche quest’anno, mantiene al centro i temi dell’inclusione, dell’accessibilità e delle pari opportunità, proponendo una serie di attività rivolte a bambini, famiglie, educatori e cittadini. Il programma, costruito in collaborazione con AGFI, ENS, UICI, il gruppo “Libera il Tempo“ e Scout Park Tonucci, si sviluppa intorno al libro come strumento di relazione e conoscenza. In calendario letture, laboratori e incontri, con un’attenzione particolare ai linguaggi della Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), alla Lingua dei segni italiana (LIS), ai testi tattili e a quelli ad alta leggibilità. Obiettivo: favorire l’accesso alla lettura anche da parte di chi si trova in condizioni di disabilità o svantaggio, senza trasformare la fragilità in etichetta.

Tra le proposte, la mostra bibliografica ispirata alla selezione internazionale “Outstanding books for young people with disabilities“ curata da IBBY: un’occasione per conoscere pubblicazioni che cercano di superare le barriere sensoriali e cognitive con soluzioni editoriali inclusive. L’ingresso agli eventi è libero, fatta eccezione per l’appuntamento scolastico del 6 maggio. Sabato è previsto l’incontro con Erica Villa, giovane autrice emiplegica protagonista del docufilm sulla sua partecipazione alla ColleMarathon.

Domenica si parlerà di accessibilità nei libri per l’infanzia con letture in LIS e ad alta voce. Nei giorni successivi, laboratori per bambini, percorsi sensoriali, momenti di formazione e incontri con realtà associative che da anni operano nel territorio. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, tranne quello di lunedì mattina, riservato alle scuole.

ti. pe.