Arrivati 10 milioni di euro. Si potrà finire la Data

La Data sarà completata, finalmente in maniera definitiva. Grazie ai quasi 10 milioni di euro del Pnrr per il centro storico di Urbino si procederà, tra qualche giorno, ad iniziare gli interventi negli ultimi due piani rendendoli così fruibili da settembre. Le risorse ci sono e saranno destinate non solo lì ma anche in altre opere del centro cittadino e nella frazione di Schieti. I dettagli li abbiamo chiesti al sindaco di Urbino Maurizio Gambini.

"I dipendenti comunali stanno liberando il primo e secondo piano della Data, come era stato fatto con il piano terra in vista dei lavori di ristrutturazione. La settimana prossima questi inizieranno e riguarderanno, oltre alla riqualificazione, anche tutta l’impiantistica. Questo progetto completa definitivamente la struttura della Data. Speriamo che i lavori siano veloci così che per il prossimo anno accademico gli spazi siano pronti".

Quindi saranno dedicati agli studenti?

"I due piani delle antiche scuderie ducali saranno a disposizione delle associazioni, delle attività, per gli eventi e non solo. Ma anche ai giovani della città. E quindi anche agli studenti. Il piano terra è stato riqualificato con dei fondi regionali, gli altri due lo saranno grazie a quelli del Pnrr per la qualificazione degli edifici del centro storico".

Quindi non solo la Data?

"Esatto, sono diversi interventi per un investimento cospicuo. Si tratta di 9 milioni e 570 mila euro, più un milione aggiuntivo per coprire gli aumenti dei materiali da acquistare. Arrivano tutti dal Pnrr per la rigenerazione urbana. Con questi fondi sono compresi Palazzo De Rossi quindi il tetto e completamento del lavoro; l’acquisizione del capannone del Sasso per le contrade, magazzino mezzi della Protezione civile e uffici così come per l’ufficio tecnico. Poi il teatro romano, i giardini dietro il Tribunale, i magazzini del Comune al monte vicino al liceo “Laurana - Baldi“ e la riqualificazione delle Vigne. A primavera inizieranno gli interventi in via delle Mura e degli accessi. Inoltre abbiamo il completamento di Santa Chiara tra torrione e giardini. A Schieti invece acquisteremo dalla provincia l’ex caserma dei Carabinieri".

Torniamo alla Data però, come sarà attrezzata?

"Pensiamo sicuramente di creare la biblioteca e delle sale attrezzate con computer, per lo studio. È uno spazio che una volta completato e messo in sicurezza, rendendolo accessibile e fruibile da tutti, sarà un luogo dove incontrarsi. Studiare, lavorare e fare eventi senza interferire con il centro storico e la sua vita. È un progetto molto importante per la città di Urbino. Per la Data sono state destinate risorse importante, oltre 1 milione e 600mila euro".

Le tempistiche?

"Per l’inizio del nuovo anno scolastico e accademico. Quindi per il mese di settembre dovremmo farcela, è quello che abbiamo chiesto".

Francesco Pierucci