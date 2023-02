Arrivò l’"alchermes" e fu la rivoluzione

Un rosso quasi rubino e sanguigno, un odore esotico ed erotico. Mi è apparso davanti agli occhi da povero provincialotto a metà degli anni Cinquanta del 1900. E’ un giovedì grasso, tutto il palazzo, con sostanziosa incursione anche dei vicini, è intruppato con gluppe, fagotti e contenitori nella sala da pranzo degli inquilini del secondo piano, quella più grande con un tavolone che non finisce mai, a strafogarsi di cresciole, le banali, umili, popolari cresciole in tutte le loro possibili versioni: a treccia, tonde come un piatto, quadrate, a nastro, romboidali, tutte sepolte dallo zucchero a volontà, segno tangibile del miracolo economico in arrivo. Immangiabili quelle della signora Maria, imbombite d’olio quelle della signora Carla, splendide quelle della zitella dell’angolo. Mani appiccicaticce di zucchero, di aranciata da quattro soldi, di spuma Giommi. Il paradiso del diabete.

Ma alla fine, dopo decine di esperimenti, comincia a serpeggiare un senso di stanchezza e di saturazione. In fondo, girala come ti pare, son sempre le stesse cresciole, croccanti o morbide, sbriciolanti o resistenti, ma sempre la stessa solfa nascosta sotto lo zucchero. Ed ecco che improvvisamente, a cambiare storia ed era geologica, ci pensa l’amica di famiglia che fa vita mondana, alza in alto come un dio novello un piattone di castagnole bitorzolute: sono tinte di un rosso acceso ed emanano un profumo sconosciuto: è arrivato l’archemus, volgarmente detto "alchermes" (nella foto), con cui sono state debitamente spennellate quelle castagnole che sono dure e morbide insieme; più o meno così doveva presentarsi il frutto proibito del Paradiso terrestre: non una mela ma una castagnola spennellata di "archemus". Improvvisamente le cresciole, anche quelle da Oscar, diventano tozzi di pane buoni per i polli di campagna. Scusi signora, come ha detto che si chiama questa roba rossa? E’ un liquore che si chiama "alchermes". Balle, quello si chiamerà "archemus". Per sempre.

f.b.