Arruzzo assicura: “Ecco i miei gioelli“

Proprio nel cuore della città di Pesaro, il protagonista dello Spazio Torrso, da oggi al 16 giugno, sarà Gabriele Arruzzo accompagnato da otto giovani artisti allievi suoi appassionati di pittura. Un progetto ormai arrivato al termine della fase di ricognizione tra le aule dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. Infatti, oggi alle 18 lo Spazio Torrso, in via A. Spada 28, inaugurerà “Ecco i miei gioielli“ un’esposizione curata da Gabriele Arruzzo con la partecipazione degli artisti Giulia Bartolini, Cristina Cipiciani, Giovanni Comelli, Rebecca Dell’Aera, Micaele Deturres, Gaia Marandino, Michela Mazzotti e Chiara Sorio.

Questa, una mostra bellissima e preziosa dove convivono assieme follia, pazienza, passione, ossessione, tradizione e tecnica. Sarà esposto un quadro "dipinto" pixel per pixel con dei pom pom fatti a mano dell’artista Giulia Bartolini, un’opera che è una scultura ma anche una fotografia di Cristina Cipiciani, un video a metà tra videoarte e videoclip a cura di Giovanni Comelli, degli abiti che non si possono indossare di Rebecca Dell’aera, un grande anzi grandissimo disegno dell’artista Micaele Deturres, un autoritratto che con una tecnica antica tratta invece del vivere in un’epoca sempre più digitale e digitalizzata di Gaia Marandino, ci saranno dei piccoli acquarelli che ritraggono oggetti e situazioni comuni che diventano momenti straordinari di Michela Mazzotti e dei piccoli dipinti che sono frammenti di una memoria infantile apparentemente perduta e poi rielaborata a cura di Chiara Sorio.

Per visitare la mostra è richiesta prenotazione alla mail: torrso2023@gmail.com oppure al 3491021902.

Ilenia Baldantoni