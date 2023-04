Ars acquista sede per Dipartimento

L’Ars (azienda regionale sanitaria) intende acquistare un immobile a Urbino dal costo non superiore ad 1 milione di euro (Iva compresa) per circa 1400 mq. Dovrà servire ad ospitare la nuova sede del Dipartimento della Prevenzione ed ovviamente non potrà essere lontana più di 3 chilometri dall’ospedale di Urbino. E’ necessario che disponga di una facile accessibilità oltre a comodi parcheggi per l’utenza. L’azienda sanitaria lancia il bando di manifestazione di interesse che sarà valido fino al 16 maggio 2023. Info: [email protected]