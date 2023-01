Arsenale in casa a Pesaro, armi e contanti sequestrati a Piandimeleto: arrestato 62enne

Armi e contanti sequestrati

Piandimeleto (Pesaro-Urbino), 13 gennaio 2023 – Pistole, carabine, e poi contanti per 9mila euro e svariati assegni per il valore di oltre 120.000 euro. E’ quanto hanno trovato nei giorni scorsi i carabinieri nella casa, situata a Piandimeleto, di un 62enne originario della provincia di Alessandria. L’uomo è stato sottoposto a fermo per ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco. Tutto nasce da una perquisizione domiciliare all’interno di una villetta in cui risulta risiedere l’uomo. Da quel controllo spunta un piccolo arsenale, riconducibile al 62enne: decine di proiettili di vario calibro, una pistola a tamburo, calibro 7x65, con matricola abrasa e perfettamente funzionante e una seconda pistola, Beretta rubata nella metà degli anni ’90 ad un appartenente alle Forze di Polizia. Poi è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro una carabina ad aria compressa oltre ad una pistola a salve, carica, priva di tappo rosso. Oltre a questo, i militari hanno poi rinvenuto contanti per oltre 9.000 euro e svariati assegni per il valore di circa 120.000 euro. L’uomo, che al momento del ritrovamento delle armi si trovava fuori regione, è stato poi bloccato al suo rientro a Piandimeleto e portato a Pesaro nel carcere di Villa Fastiggi. Dopo l’udienza di...