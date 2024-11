Arsenii Moon e l’aristocrazia del pianoforte

Domani (ore 18) Pesaro, Città creativa per la Musica Unesco e Capitale italiana della Cultura 2024, ospita uno dei più grandi talenti del pianismo internazionale contemporaneo. Per il terzo appuntamento della 65ª Stagione dell’Ente Concerti protagonista sul palco del Teatro Rossini cittadino sarà il 25enne Arsenii Moon, vincitore della 64ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni“.

Nato a San Pietroburgo nel 1999, Arsenii Moon ha iniziato a studiare pianoforte all’età di sei anni entrando quindi nel Conservatorio della sua città. Iscritto alla Juilliard School of Music di New York nel 2009 ha debuttato come solista alla Filarmonica di San Pietroburgo e nel 2014 ha tenuto il suo primo recital alla Mozarthaus di Vienna. Nel 2023 è risultato vincitore assoluto del prestigioso Concorso Busoni di Bolzano, dove si è aggiudicato il Premio del pubblico oltre che l’ambito Premio “Arturo Benedetti Michelangeli“, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria, riconoscimento che non veniva conferito da quasi tre decenni. Nelle fasi iniziali della sua attività artistica, ha vinto premi in diversi concorsi di rilievo, tra cui il primo premio al Concorso Horowitz in Ucraina, il primo premio al Concorso “Artur Rubinstein in Memoriam“ in Polonia.

Nella stagione concertistica 2024-2025 Moon ha in programma oltre cinquanta esibizioni da solista e con orchestre nei principali teatri e festival oltre a produzioni discografiche con la “Deutsche Grammophon“. Di lui Muzlife Magazine ha scritto: "il più grande punto di forza di Arsenii è la sua tecnica brillante e raffinata, ricca di sfumature, combinata con un’eleganza aristocratica". Moon presenterà un programma di rara bellezza: il corale bachiano Nun komm, der Heiden Heiland nella trascrizione di Ferruccio Busoni sarà seguito dalla Sonata “Parigina“ di Mozart e dall’Andante spianato & grande polonaise brillante di Fryderyk Chopin. Infine, dopo l’Etude-tableaux no. 2 di Sergej Rachmaninov, il recital si concluderà con l’esecuzione della amatissima suite per pianoforte Quadri di un’esposizione, capolavoro del 1874 del compositore russo Modest Musorgskij. Biglietti da 8 a 23 euro alla biglietteria del Teatro Rossini.

ma. ri. to.