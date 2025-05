’Art game’ a palazzo ducale

Il Palazzo Ducale di Urbino si accinge a ospitare un “art game” unico al mondo, che solo Urbino è in grado di proporre: La Trama degli sguardi è una gara a squadre che si terrà alle 15,30 di sabato 31 maggio: ogni squadra riceverà una cartella con un mosaico di 20 occhi di altrettanti dipinti della Galleria Nazionale. In premio un cesto pieno di prodotti tipici urbinati.

Una volta individuato a quale personaggio appartiene l’occhio, la squadra dovrà scrivere nella casella corrispondente al dipinto il primo nome che appare nella didascalia del quadro (ad esempio “Piero” o “Tiziano” o anche “Maestro” o “Scuola”). In ogni parola ci sarà una lettera evidenziata, in modo che le 20 lettere compongano la frase che porterà al traguardo per aggiudicarsi il ricco premio finale. Non ci sono spese di iscrizione ma occorrerà essere muniti del biglietto della Galleria (da abbonamento, scontato o intero non importa) per salire al Secondo Piano del Palazzo Ducale, dove si trova la partenza. Mettersi in gioco all’insegna del divertimento: non serve essere esperti d’arte ma buoni osservatori e soprattutto un team ben organizzato e veloce. Iscrizioni delle squadre alla email teshorror@gmail.com indicando nome del caposquadra e un cellulare di riferimento. Presto perché i posti sono limitati. L’evento si svolge grazie alla collaborazione della Galleria Nazionale delle Marche e al contributo del Comune di Urbino.

Info al 3383741927

teshorror@gmail.com