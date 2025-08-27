Arte, digitale, musica. La città dei Bronzi ospita ‘Blooming’: creazioni e performance

Venerdì e sabato (in entrambe le giornate dalle 17,30) la città dei Bronzi ospiterà la nona edizione di ‘Blooming’, l’originalissimo festival dedicato alle espressioni artistiche di ricerca nel campo della cultura digitale, della musica e delle arti elettroniche, patrocinato da Mic, Regione, Comune e Camera di Commercio Marche, col sostegno della Confcommercio Pesaro-Urbino.

La manifestazione vedrà all’opera artisti e studi creativi internazionali con installazioni, video e live performance all’interno di location uniche del centro storico. Chiese, giardini, cantine e sotterranei di antichi palazzi si animeranno tra proiezioni, immagini e suoni che proporranno una lettura immaginifica dei luoghi, contribuendo a valorizzare in modo innovativo il patrimonio storico e architettonico di Pergola.

Grazie al format che coniuga location suggestive e contenuti multimediali di grande impatto, Blooming si conferma una piattaforma unica nel panorama italiano degli eventi legati alle arti digitali.

Presenti alcuni dei più importanti e riconosciuti artisti internazionali del settore, con opere interattive, immersive e live coinvolgenti. Tra questi il collettivo russo di base in Francia denominato Tundra, che presenterà la celebre installazione ‘ROW’ nel contesto della splendida chiesa di Sant’Orsola; e il giapponese Yasuhiro Chida, il quale proporrà, per la prima volta in Italia, l’installazione luminosa ‘Fresnel’ nella centralissima chiesa di Santa Maria di Piazza.

Fra gli altri prestigiosi protagonisti figurano Motorefisico, Daniele Spanò, WOA Studio, Pascolo Abusivo, Quasicristallo e SoundTrek – progetto di Vincenzo Pedata e Tamar Hayduke. Tra le novità di questa edizione un grande intervento nello spazio pubblico.

Si tratta di ‘Choros’: installazione audiovisiva realizzata dal collettivo multidisciplinare Pascolo Abusivo che ridisegnerà i portici del municipio grazie alla possibilità di interazione del pubblico. "Un progetto che si pone l’obiettivo di rappresentare un luogo di transito attraverso il quale lo spettatore verrà condotto alla dimensione che lo attende, nella quale il rito funge da soglia e determina lo spazio stesso".

Woa Studio di Milano presenterà, invece, l’installazione ‘Origini’ in una suggestiva cantina mai utilizzata prima. "Opera che trae ispirazione dalle intricate e invisibili reti della vita vegetale, dai sistemi interconnessi delle radici, che fungono da perfetta metafora delle interrelazioni umane e del loro ruolo centrale nel favorire l’evoluzione culturale e artistica". Blooming Festival è un progetto dell’associazione di promozione sociale Palazzo Bruschi guidata da Rita Camilucci. La direzione artistica è a cura di Quiet Ensemble, uno dei più importanti studi creativi multimediali italiani. Biglietti in vendita su liveticket e alla libreria Guidarelli, in corso Matteotti a Pergola.

Sandro Franceschetti