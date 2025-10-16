Arte e consumismo. Morosini presenta il suo ’Gran Buffet’

di Luigi DiotaleviDal 18 ottobre all’8 dicembre la Falegnameria di Palazzo Mosca ospita Gran Buffet, la personale di Marco Morosini, artista e designer pesarese tra i più innovativi della scena contemporanea. L’inaugurazione è prevista per sabato, alle 18, con un opening e dj set. La mostra è promossa da Comune, Fondazione Pescheria in collaborazione con Pesaro Musei e il sostegno di Marche Multiservizi.

"Gran Buffet è un atlante del nostro tempo – ha rimarcato Marco Morosini –. Un banchetto senza fine in cui l’essere umano, più che commensale, diventa lui stesso pietanza. Gran Buffet mette in scena i paradossi di un epoca che ha trasformato il nutrimento in mercato e il mercato in religione. Non si parla solo di calorie, zuccheri o grassi: in queste opere si intrecciano i temi più urgenti della nostra contemporaneità. Di ispirazione pop le opere sono realizzate con cura maniacale, catturano l’attenzione per la tecnica di realizzazione e per la rappresentazione di soggetti e marchi molto noti, trasformando icone del consumo in metafore dell’ossessione collettiva per l’acquisto. Le contraddizioni di un pianeta che da un lato produce troppo e spreca, dall’altro muore di fame. La facilità con cui si acquistano armi come fossero beni di consumo. Gran Buffet è una riflessione radicale: ci interroga su ciò che scegliamo di mettere nel piatto, ma soprattutto su ciò che siamo disposti a sacrificare in nome del consumo. Non solo il cibo, ma i corpi, le risorse, la libertà, l’etica. Perchè la vera domanda non è cosa mangiamo, ma cosa ci sta mangiando. Un ulteriore spunto di riflessione sulla deriva consumistica e morale contemporanea è offerto dall’opera che ho collocato nella sala ’Luce e Sguardi’ dei Musei civici, creando un dialogo sul tema della nascita che attraversa secoli di storia. La mostra la dedico a mio padre Mario, che ha tanto amato la città di Pesaro".

Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Fondazione Pescheria, Claudio Olmeda; il vicesindaco Daniele Vimini, l’amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tiviroli e il sindaco Andrea Biancani, che ha detto: "Pesaro accoglie per la prima volta una mostra di Marco Morosini, artista pesarese che da anni porta nel mondo la sua ricerca originale. Sono orgoglioso che questo progetto veda la luce in questo luogo: un Gran Buffet di emozioni che lascerà sicuramente un segno in chi visiterà la mostra".

Il catalogo è realizzato da Nfc Edizioni con presentazione di Roberta Ridolfi. Marco Morosini, nato a Pesaro nel 1972, ha frequentato l’Istituto d’arte Mengaroni e successivamente ha studiato design della comunicazione all’Isia di Urbino e alla Fachhoch schule di Augsburg. Ha collaborato con Oliviero Toscani, Fabrica, Talk Magazine, Liberation e L’Espresso, fondando nel 2001 lo studio Marco Morosini a Pesaro. Tra i suoi progetti: Brandina, il recupero del Castello di Granarola e ora il Circolo delle Bocce. La mostra è visitabile fino all’8 dicembre con orario: martedì-giovedì 15-18; venerdì-domenica 10-13/15-18; info 0721 387541.