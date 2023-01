Arte e cultura, l’Accademia vi ospita virtualmente

L’accademia di Belle Arti per l’open day rivolto agli studenti delle superiori apre le sue porte in tutti i sensi: reale e virtuale. Sì, perché da quest’anno ci si potrà collegare sulla piattaforma zoom al link https:us02web.zoom.usj86028830934 e partecipare ad “Open Live“, una vera e propria visita di tutta l’accademia e della città di Urbino guidata dal vivo da alcuni studenti che faranno da ciceroni per circa due ore. "Domenica 5 e lunedì 6 febbraio l’accademia ha i suoi normali open day – spiega Serena Riglietti, docente di illustrazione e curatrice dell’evento – con tutte le sedi e i laboratori aperti dalle 10 alle 17,30. Ma da quest’anno abbiamo ideato un open day virtuale aggiuntivo, lunedì alle 10,15, che speriamo diventi una tradizione. È un’idea che va incontro alle esigenze di tantissimi ragazzi di ogni parte d’Italia che difficilmente potrebbero venire in giornata a Urbino, che ci distingue dalle altre accademie e che coinvolge gli attuali studenti, i quali si sono subito entusiasmati all’idea. Non sarà una semplice videoconferenza, ma una vera visita guidata con interviste e interazioni: passeremo per tutte le quattro sedi e le sei scuole dell’istituto, entrando nelle varie aule e laboratori, ponendo domande ai docenti e permettendo di intervenire anche ai ragazzi collegati, che possono scriverci sulla chat e noi gireremo i loro dubbi ai professori". I numeri attesi sono alti: "Abbiamo invitato tutta l’Italia: i nostri studenti sotto le vacanze hanno cercato gli indirizzi mail di tutte le scuole superiori, dividendosi le regioni. Si stanno preparando per fare al meglio da ciceroni, anche per chi verrà in presenza". L’accademia di Urbino ha del resto come nostro punto di forza l’essere una grande famiglia, con rapporto quotidiano e diretto tra allievi e docenti, e uso costante dei laboratori. Per chi non fosse tra i primi 500 collegati su Zoom, c’è il link youtu.becLRFEWJTaRU.

Giovanni Volponi