Arte e danza per conoscersi meglio Decolla il progetto ’Bread and Roses’

Lo sviluppo della consapevolezza di sé stessi e la conoscenza degli altri attraverso l’arte figurativa e la danza: sono questi i contenuti principali del progetto "Bread and Roses" realizzato da Movimento e Fantasia di Cagli, come capofila, che vede come partner l’istituto Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania insieme ad altri partners europei. Lo scopo è di arrivare a sviluppare una sensibilità mirata al superamento degli stereotipi di genere radicati nella società e arrivare a creare una cittadinanza attiva per una promozione e una diffusione dell’uguaglianza degli individui.

Sono dunque aperte in questi giorni le iscrizioni ad un progetto rivolto a giovani cittadini residenti in Italia, Belgio, Francia e Romania dai 13 ai 18 anni che saranno accompagnati in un percorso che li porti dalla conoscenza alla coscienza, e dall’ideale alla realtà concreta. "Bread and Roses nasce sulla scia di importanti collaborazioni che abbiamo consolidato, da oltre 15 anni, con le nostre manifestazioni - spiega Benilde Marini, direttrice artistica di Movimento e Fantasia e Membro del Conseil International de la Danse Unesco -. È il corpo, con tutta la sua capacità espressiva, al centro di un progetto che intende lavorare per l’abbattimento degli stereotipi di genere. Si partirà dall’analisi di alcune rappresentative figure femminili, ma si indagheranno anche altri stereotipi che relegano gli individui negli unici generi maschio e femmina. Bread and Roses darà voce agli individui, non ai generi stereotipati". La Marini prosegue: "Il terzo obiettivo è la sperimentazione di una metodologia educativa, innovativa e multidisciplinare, che potrà coinvolgere organizzazioni giovanili, associazioni di danza, scuole di primo e secondo grado ed istituzioni pubbliche locali". Ad agosto, a Cagli, avverrà lo scambio culturale: dall’unione dei rispettivi lavori nascerà uno spettacolo di chiusura che segnerà anche l’inizio del momento di disseminazione del lavoro. Info ed iscrizioni [email protected]

b.t.