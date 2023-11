Arte, giovani e spiritualità

"I giovani e l’esperienza spirituale" è il titolo di un incontro aperto al pubblico che si terrà giovedì alle ore 10 all’Accademia di Belle Arti, nell’aula magna della sede centrale di via dei Maceri. L’appuntamento rende omaggio alla storica trasmissione di Rai Radio 3 “Uomini e Profeti“, in onda ogni sabato e domenica mattina dal 1982. Interverranno Gabriella Caramore, creatrice del programma, con un intervento dal titolo “Lo spirito nella materia. Il movimento del desiderio“; Paolo Ricca, teologo valdese e voce assidua del programma con una relazione su “Alla ricerca del Dio sconosciuto“; Giuliano Boccali, orientalista e traduttore di testi della tradizione induista indiana che parlerà de “Il fascino della spiritualità indiana“.

A moderare l’incontro Raffaele Milani, professore dell’Università di Bologna. "L’occasione vale – spiegano dall’Accademia – per riflettere sui contenuti e sull’accezione non confessionale dell’esperienza spirituale, nel senso di una tensione non verso l’astratto, ma verso l’interiorità e il fuoco creativo e conoscitivo che alimenta ogni vita. Nulla di più efficace per i giovani che si stanno formando mentre percorrono le vie accidentate di un mondo che disorienta e incute molteplici turbamenti".

Al microfono di ‘Uomini e profeti’ si sono alternate negli anni le più autorevoli voci contemporanee nell’ambito della ricerca interiore, spirituale, psicologica, filosofica, religiosa senza dimenticare la presenza di tanti scrittori, artisti e musicisti. È possibile anche prenotare un posto inviando una mail a comunicazione@accademiadiurbino.it

g. v.