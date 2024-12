Arte negli spazi. Festival Etra apre le porte

Cosa succede se un gruppo di giovani prendono per mano l’arte e iniziano a colorare il loro paese? Questo vive. È attesissima per questa mattina l’apertura del nuovo festival “Etra, arte negli spazi. Un dialogo tra arte e comunità“ a Ca’Gallo di Montecalvo in Foglia. Due giorni, oggi e domani, per una rassegna multidisciplinare con nove artisti in mostra, due concerti, uno spettacolo di danza e quattro diversi laboratori. "Uno degli elementi distintivi di Etra sarà il suo radicamento nello spazio urbano: le mostre d’arte verranno ospitate negli spazi sfitti di vecchi negozi del centro, trasformando questi luoghi dismessi in gallerie temporanee – spiegano gli organizzatori, tutti giovanissimi e che hanno seguito l’idea di Lucia Mauri –. Questa scelta non è solo estetica, ma simbolica: rivitalizzare gli spazi inutilizzati significa restituire loro un nuovo senso, integrando l’arte nella vita quotidiana della comunità e ridefinendo il ruolo di questi ambienti. Il festival si svilupperà su due giorni ricchi di eventi, incontri in cui il pubblico avrà l’opportunità di interagire direttamente con i creativi; partecipare in prima persona attraverso workshop degli stessi artisti".

L’obiettivo è interessante perché "come pittura, design, danza, illustrazione, video arte e molte altre discipline, il festival intende stimolare la curiosità e l’interesse verso forme di espressione contemporanea", conclude Mauri. L’ingresso è gratuito. Il festival si snoda tra gli spazi della strada provinciale e la piazza Rossa, tra negozi sfitti, la vecchia banca, i bar e il circolo Arci.

Francesco Pierucci