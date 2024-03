Arte, sacro, scienza, natura e tesori. Vanno in scena le giornate del Fai

Dall’arte al sacro, dalla scienza alla natura, sabato 23 e domenica 24 marzo l’entroterra si aprirà ai visitatori con le Giornate del Fai di primavera. Undici gli eventi in programma, tra Urbino, Fermignano, Cagli, Acqualagna e Lamoli, che coinvolgeranno luoghi simbolo e tesori nascosti. Sei iniziative saranno nel centro storico di Urbino, con orari 15.30-18.30 (sabato) e 10-13/15-18 (domenica). In via Valerio, si potrà visitare la Cappella musicale del Ss Sacramento, mentre al Collegio Raffaello ci sarà un percorso dedicato all’incisione, con laboratori, tra le sale "Degli incisori" e "Castellani". Quattro i luoghi aperti dell’Università Carlo Bo, tra cui, sempre al Collegio Raffaello, il Gabinetto di Fisica, con i suoi oltre 700 strumenti scientifici. Nel Polo Volponi (via Saffi, 15), visita alle collezioni mineralogica e geonaturalistica. Infine, doppia apertura in via Bramante, dove si potranno ammirare il Museo dei gessi, a Palazzo Albani, e il vasto patrimonio naturalistico del dirimpettaio Orto botanico. A Fermignano si riscoprirà il passato industriale del centro del paese, visitando gli interni e le turbine dell’ex Lanificio Carotti, oltre agli adiacenti lavatoi e torre medievale: orari 10-13/15-18 sia sabato, sia domenica. Doppio appuntamento ad Acqualagna, con orari 10-13/14.30-17. 30 in entrambi i giorni. Il primo porterà alla scoperta dell’abbazia benedettina di San Vincenzo al Furlo, in località Pianacce, il secondo dell’Antiquarium Pitinum Mergens, museo archeologico in centro storico che conserva reperti trovati nel sito dell’antico insediamento romano omonimo. Si partirà dalle opere di Gaetano Lapis, nel 250° anniversario della sua morte, per riscoprire la Cagli barocca, con un itinerario in centro storico. Ritrovo nella chiesa di San Niccolò, in via Celli, orari 10-13/15-18 sia sabato, sia domenica. Infine, sarà aperto anche un monumento simbolo dei Luoghi del cuore Fai, l’abbazia di San Michele Arcangelo, a Lamoli. Lì, si potranno visitare pure il Museo dei colori naturali "Delio Bischi" e la residenza creativa ValdericArte e ci saranno un’escursione sui sentieri dei monaci e un concerto del Coro polifonico Icense di Mercatello sul Metauro, con performance pittorica di Giuliano del Sorbo. Orari 10-12/15-17 (sabato) e 9.30-13/15-17 (domenica). Le visite saranno guidate da docenti, studenti universitari, esperti, volontari di associazioni, comitati e Fai e alunni di alcune scuole: Liceo Laurana-Baldi e Scuola del Libro di Urbino, Istituto Bramante di Fermignano, Istituto Mattei di Acqualagna, Istituto Michelini Tocci di Cagli, Liceo Torelli di Pergola e primaria Fabio Bischi di Borgo Pace.

Nicola Petricca