Arte, storia della comunità e natura. Vallefoglia, iniziative da capitale

Nella settimana di ‘Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura’ dedicata a Vallefoglia si parla di arte, musei e natura in due appuntamenti, a Pontevecchio e Sant’Angelo in Lizzola. Questa mattina dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà un incontro al museo della mezzadria di Pontevecchio, mentre domani, alla stessa ora, ci si ritroverà al Palazzo Mamiani di Sant’Angelo in Lizzola per la mostra ‘Le storie ritrovate’. L’amministrazione comunale è pronta a far conoscere la bellezza del proprio territorio, ricco di luoghi che raccontano la storia della comunità. Proprio dall’idea di metterli in risalto è nata la collaborazione con Antonella Micaletti dell’Associazione ‘Etra. Entra nell’arte’, dando vita a ‘VAAM, Vallefoglia muse & musei’, un progetto che mette in relazione i luoghi d’eccellenza e le bellezze della vallata: musei, luoghi d’arte e punti d’interesse artistico, storico e naturalistico. La cultura viene messa in risalto, abbinata alla natura, per dar spazio ad attività che già in passato hanno evidenziato questo connubio: dalle passeggiate, alle escursioni in bicicletta e visite guidate. "Il progetto ‘Vamm’ mira a potenziare la percezione del territorio mettendo maggiormente in relazione i luoghi d’arte – Sant’Angelo in Lizzola, Colbordolo e Pontevecchio. Ma la sfida maggiore – ha sottolineato il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchieli –, sta nel rendere i luoghi di Vamm spazi di cultura, portando l’arte e la bellezza a tutti attraverso progetti di comunità".

La mostra ‘Le storie ritrovate’ di Sant’Angelo in Lizzola, per esempio, è in corso da più di un anno, e continua attraverso le storie di personaggi di spicco e gente comune a risaltare l’identità e l’attaccamento dei suoi abitanti a una terra ricca di cultura. "La memoria storica e quella della vita comune sono state trasmesse ai bambini e ai ragazzi attraverso laboratori in paese e a scuola, riscoprendo le proprie radici e la propria identità. È importante per noi sottolineare questi valori anche nella settimana della Cultura", ha concluso Ucchielli, ringraziando anche l’Auser provinciale, i circoli locali, la proloco, le scuole e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per il supporto organizzativo.

Lucia Arduini