Arte, una conferenza su Marcucci Pinoli

Oggi alle ore 19 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, a Pesaro, conferenza–omaggio ad Alessandro Marcucci Pinoli con “Spazio immagini a cura di Giorgio Ricci“. Ingresso libero. "Anche febbraio ci vede ospiti dell’Alexander Museum Palace Hotel – scrivono gli organizzatori –. Questa volta, nella convinzione che alle persone vadano riconosciuti i meriti quando di persona li possono accettare, così come abbiamo fatto nel mese di gennaio onorando l’opera dell’industriale Vittorio Livi, onoreremo il nostro ospite Alessandro Ferruccio Marcucci Pinoli conte di Valfesina. Per trovare un mecenate come il conte Alessandro dovremo andare indietro di qualche centinaia di anni. La sua opera di incentivazione dell’arte nella accettazione di tutte le forme artistiche contemporanee si sta estrinsecando nella accoglienza nel perimetro del suo hotel museo di ogni artista alle cui opere da ospitalità senza pretendere nulla in cambio. Il suo è puro amore per l’arte e per gli artisti". Giorgio Ricci onora la figura di Marcucci Pinoli dedicandogli uno spazio in immagini che lo ritraggono nel 2022.

l. d.