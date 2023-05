’Artemista’, scatta il conto alla rovescia. Fano capitale della genialità

E’ partito il conto alla rovescia per ‘Artemista’, l’iniziativa che riunirà in una sola mostra le opere dei compianti Generali, Palazzi, Marano e Corsaletti all’interno della Chiesa del Suffragio. Dal 13 al 20 maggio prende vita per il secondo anno consecutivo un’idea che punta ad essere una longeva rassegna, sebbene nata da un passatempo sviluppato su Facebook in tempo di Pandemia. E come lo scorso anno, nel giorno della sua inaugurazione, tempo permettendo, gli artisti fanesi che vorranno potranno esibirsi ‘en plein air’ nella piazzetta Cleofilo accompagnati dal sottofondo musicale di violino del maestro Stephan Miccoli. "Lo scopo di questa avventura - rivela uno dei due promotori, Samuele Bertini - è valutare e rivalutare il lavoro di tutti gli artisti fanesi".

E’ un progetto, questo, sostenuto dalla Venerabile confraternita del Suffragio con il patrocinio del Comune di Fano, che parte da un tempo che ormai sembra molto lontano. "Il 7 Aprile del 2020 - spiega Bertini -, in pieno lockdown, spinti dalla passione per l’arte, la passione per la socializzazione, quindi l’utilizzo dei social e soprattutto la passione per Fano, io ed il mio amico Umberto Gennari abbiamo pensato di creare una pagina Facebook che desse lustro sia a tutti gli artisti che gravitano nel territorio fanese sia a tutte le persone che sono amanti e collezionisti degli stessi artisti". Sin dall’inizio è stato un tam tam mediatico molto importante per la pagina ‘Artisti&Pittori Fanesi’ "tant’è vero che ad oggi contiamo oltre 2500 membri - prosegue Bertini -. Il nostro intento è quello di far sì che sempre più persone condividano la loro passione per l’arte locale: curiosando nell’arte dei fanesi oppure condividendo le proprie creazioni che spaziano dalla pittura, alla grafica, alla scultura". Da cosa nasce cosa e terminata la Pandemia, Bertini e Gennari hanno deciso di dare concretezza a quella pagina Facebook. "La prima mostra l’abbiamo intitolata ‘Dal web alla strada’. Quest’anno con ‘Artemista’ abbiamo, invece, deciso di ampliare gli orizzonti coinvolgendo sia artisti a noi contemporanei, che si esibiranno il 13 maggio dalle 18, sia le opere di quattro pittori fanesi che non sono più tra noi".

Tiziana Petrelli