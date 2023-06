Arti e generazioni si incontrano Alla Rocca il festival più intrigante

"Giovani in Fest...ival. Quando le arti e le generazioni s’incontrano". E’ il Festival in programma oggi e domani alla Rocca Malatestiana, organizzato dalla galleria "Seperdotè" di Doro Catalani. Si parte oggi pomeriggio, alle 17, con la mostra d’arte e le performance di artisti emergenti e si prosegue per tutta la giornata di domani. Il tema ispiratori della giornata odierna è "Oggi è già domani", mentre per domenica il tema sarà "Fino all’ultimo amore".

Dopo tre edizioni svolte a Prelato, il Festival quest’anno approda alla Rocca Malatestiana dove, nelle celle e nella sala esposizioni, saranno in mostra le creazioni artistiche di giovani esordienti, ognuno affiancato da artisti affermati nei vari campi dell’arte: prevista la partecipazione di Pierluigi Piccinetti, Doto Catalani, Giovanni Bellantuono, Filippo Furlani, Enrico Garaffa, Paolo Del Signore, Dante Piermattei, Antonio Fortuna, Macky Di Maggio, Giulio Marcucci, Gabriele Polverarai, Valentina Meloni, Alessia Piergiovanni, Salvatore Monaco, Alberta Corsucci, Enrico Di Cecco, Sauro Tonucci, Sauro Di Sante, Francesco Uguccioni, Umberto Corsucci, Alceo Pucci, Riccardo Oliva, Davide Servadio, Tommaso Battisti, Lucilla Monaco, Elisa Pavoni, Daniele Cecconi, Giorgio Falcioni (Cador). "Lo scopo – hanno spiegato gli organizzatori – è di dare ai giovani la possibilità di mostrare le proprie opere".

an. mar.