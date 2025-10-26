Arti, un Polo dell’Adriatico. Il liceo Apolloni di Fano pronto a unirsi a Pesaro

ll Polo delle Arti – il progetto che vorrebbe portare sotto la regia del liceo artistico Mengaroni, il liceo musicale e coreutico, oggi incardinato allo scientifico Marconi – fa breccia nel cuore di diversi insegnanti. Tra questi ci sono Giorgio Donini Bramante, detto Figaro, professore del Mengaroni di Pesaro e i docenti dell’indirizzo artistico del liceo fanese Nolfi Apolloni. In particolare, da questi ultimi, arriva l’invito ad ampliare il perimetro del “Polo delle Arti“ andando ad aggiungere al Mengaroni, anche l’Apolloni di Fano. Perché? Lo spiegano in una lettera che pubblichiamo in modo sintetico e a cui anticipiamo le riflessioni di Figaro.

"In questo tempo confuso – ha osservato il professor Donini, in una lettera aperta alla città, pubblicata sui social – vorrei ricordare che ci sono scelte che non si fanno per contabilità, ma per destino. L’aggregazione del Liceo musicale e coreutico con il Liceo artistico Mengaroni – è opinione di Figaro – è una di queste scelte. Non nasce dall’urgenza di sommare iscritti o di sistemare spazi, ma dal desiderio di restituire senso e respiro alla parola “educazione”, alla parola “arte”. Significa costruire una casa comune dove le arti dialogano e si contaminano. Dietro questa aggregazione c’è un pensiero più grande: il Polo delle Arti dell’Adriatico, un progetto che può restituire alla nostra terra un ruolo culturale vero, capace di generare non solo bellezza ma anche sviluppo, lavoro, visione. Non è un sogno irrealizzabile. È già accaduto altrove, come a Rovereto, divenuto un riferimento europeo".

I docenti dell’Apolloni di Fano hanno letto con vivo interesse la lettera di Donini e a quella si innestano: "Le riflessioni espresse dal collega Donini toccano questioni che sentiamo profondamente – scrivono i fanesi –. La sua analisi restituisce con chiarezza una visione d’insieme che condividiamo". La lettera dei docenti dell’Apolloni contiene una proposta: "Una ipotesi, alternativa o complementare, potrebbe dunque essere messa in campo" scrivono i prof dicendosi pronti a un confronto con gli altri istituti artistici del territorio. Propongono quindi "la realizzazione di un Polo delle Arti con i due licei artistici della costa, cioè Fano e Pesaro (mantenendo Urbino nella sua autonomia e specificità) e valutando l’eventuale opportunità di coinvolgimento anche del Musicale. Desideriamo inoltre esprimere la nostra convinta adesione all’eredità culturale di Massimo Dolcini, la cui visione di un sistema integrato delle arti capace di unire scuole, accademie, istituzioni e mondo produttivo – il cosiddetto progetto di un Polo artistico dell’Adriatico – resta un riferimento vivo e attuale verso il quale orientare un rinnovato impegno collettivo. In questo spirito, il liceo artistico Apolloni conferma la propria disponibilità a partecipare a ogni iniziativa di confronto e progettazione comune che possa contribuire a riattivare quel dialogo interistituzionale auspicato dal collega Donini, nel segno della collaborazione e della crescita condivisa".

Solidea Vitali Rosati