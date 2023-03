’Articolo 26’, eventi e laboratori per l’educazione ambientale

Quando il gioco si fa duro è giusto che a giocare siano i giovani a cui, più di altri, il futuro appartiene. Ecco perché ieri la Fondazione Wanda di Ferdinando, nel presentare la quinta edizione di "Articolo 26", la manifestazione dedicata all’infanzia, ha illustrato il palinsesto eventi e laboratori tutto dedito all’educazione ambientale e al concorso di idee per un "futuro migliore" con due assegni premio da 500 euro cadauno. Ma andiamo con ordine. "Date in calendario ancora non ne abbiamo fissate – spiega la presidente Federica Panicali –: nell’ambito di “Articolo 26“ che nella dichiarazione dei diritti dell’Uomo è il diritto all’istruzione, con l’associazione Lupus in Fabula stiamo definendo nel dettaglio i laboratori di educazione ambientale, le escursioni e gli incontri di approfondimento per la seconda edizione del “Festivalino dell’ambiente“. Questo si dovrebbe tenere a Pesaro il prossimo ottobre. Invece per quanto riguarda il concorso di idee, questo fa parte di un percorso destinato agli studenti delle scuole superiori. In città si terrà un ciclo di appuntamenti dedicati al diritto all’istruzione e alla tutela dell’ambiente. Ogni classe affronterà le tappe di un percorso che si snoda su tre punti cruciali: Istruzione come strada per autodeterminarsi a cura dell’Associazione Vicolocorto; Istruzione come diritto attingendo alle esperienze di scuole nelle baraccopoli in Zambia e Kenya a cura de L’Africa Chiama Onlu; “l’ambiente è strettamente connesso al mio futuro“ a cura de La Lupus in Fabula".

Il concorso di idee è tra le novità del 2023. "Sarà lanciato un contest di idee riservato agli under 25 – conclude Panicali – e vedrà i ragazzi dare una risposta alla domanda: “come interpretare, aumentare e diffondere l’importanza dell’Articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo?“ In palio abbiamo previsto due assegni da 500 euro ciascuno". Quale è l’obiettivo dell’artività di Articolo 26? "Ritrovare la fiducia nel futuro". Complici in questo percorso così complesso, al fianco della Fondazione Wanda di ferdinando si è schierata la Fondazione Carisp, il Comune, il quartiere centro (foto) e una rete di associazioni del terzo settore di grande vitalità.

Solidea Vitali Rosati