Artigianato, musica e buon cibo. Ultimo week end de La Bottega

Secondo e ultimo fine settimana con “La Bottega”, l’evento a ingresso gratuito per trascorrere i weekend natalizi all’insegna dell’artigianato, della musica, del buon cibo. Contenitore di varie forme artistiche e della maestria degli artigiani, è in programma venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 dicembre, dalle ore 10 alle ore 21, nella corte di Palazzo Gradari di via Rossini.

Insieme agli espositori, anche artisti, musicisti e stand dedicati all’abbigliamento e ad accessori vintage, come spiegano Silvia Tonelli e Paola Magri, organizzatrici: "È un’occasione per incontrare e trascorrere del tempo con i clienti abituali e per presentarci ai pesaresi e ai visitatori". Poi la musica: venerdì ore 18, Simon Evans, suonerà la chitarra eseguendo suoi brani e quelli di Beatles, Bee Gees e altri; sabato, alle 17, Dj Emilio proporrà brani contemporanei e classici anni ‘70; domenica, ore 18, Martin Navello con canzoni sudamericane e italiane.