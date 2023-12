Artigiani: perse 522 imprese: "Ma il clima di fiducia c’è"

"Tra pandemia, guerre, crisi, aumento dei tassi, rincari della materie prime, dell’energia e inflazione, gli ultimi 4 anni sono stati più problematici degli ultimi 40", ha detto Marco Pierpaoli segretario di Confartigianato Ancona-Pesaro. Perché ieri mattina nella nuova sede dell’associazione, poco distante dal palasport, si è fatto il punto dell’anno che sta per finire e si è anche decretata la fine del ‘commissariamento‘ della Confartigianato Pesaro da quella di Ancona con la nomina di Riccardo Giuliani come nuovo referente provinciale e quella di Enrico Mancini a presidente dell’area territoriale. Una specie di rinascita quella di questa associzione che ora conta 2800 imprese, ha 80 dipendenti e 15 sportelli sparsi in provincia.

E il tutto arriva in periodo che non è dei migliori perché nell’ambito dell’artigianato la provincia ha pagato molto cara una situazione non facile, soprattutto nell’ambito dell’edilizia: stando ai dati aggiornati a settembre, in tutto il pesarese si sono perse circa 280 imprese legate al settore del mattone, il dato più alto di tutta la regione. Ed un calo accentuato di imprese artigiane si è avuto anche nel settore dei servizi dove 135 società hanno tirato giù le serrande. Dati pesanti anche se va detto, come è stato rimarcato dai relatori, che quella di Pesaro è la provincia più artigiana della regione.

Nel totale, il settore dell’artigianato ha perso globalmente 522 società. Ma c’è fiducia perché "guardiamo con attenzione a quello che succederà: ci sono segnali positivi che arrivano dal tasso di occupazione stimato in crescita e dall’export nel 2024", ha detto Pierpaoli. Va detto che il manifatturiero è quello ha retto meglio e la fotografia fatta sull’intera provincia ci dice che sono i piccoli centri dell’entroterra ad aver sofferto di più, in percentuale, perché aree che da sempre lamentano una mancanza di servizi mentre dati di tenuta arrivano dalle due grandi città e cioè Pesaro e Fano con quest’ultima più penalizzata rispetto al capoluogo.

Si è anche parlato di risposte all’intelligenza artificiale, tema ora di moda, per aggiungere "quella artigianale, fatta di saper fare, di manualità e di creatività", ha detto Enrico Mancini guardando in maniera positiva al futuro.

Con la Confartigianato molto vicina all’amministrazione nell’anno di Pesaro Capitale della Cultura – presente il vicesindaco Daniele Vimini – si è posto l’accento sull’evento che viene un po’ visto come una specie di San Gennaro "perché potrebbe rappresentare un volano per le attività del territorio richiamandone anche da fuori. Una manifestazione che va vista anche sotto il profilo turistico allungando la stagione", ha detto Pierpaoli. E questo concetto è stato ripreso anche dal vicesindaco Vimini. Presenti a questo vernissage anche Nicola Baiocchi per Fratelli d’Italia ed Andrea Biancani del Pd, entrambi consiglieri regionali.

m.g.