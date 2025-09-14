Artisti a confronto con “Artopia“ nel centro della città

Prosegue fino ad oggi a Fossombrone Artopia, rassegna di "street art effimera". L’arte contemporanea come volano culturale e turistico per la città. È questo l’obiettivo di “Fossombrone Contemporanea“, un ambizioso progetto avviato dalla giunta Berloni lo scorso gennaio. L’intento, creare una rete tra gli artisti del territorio valorizzandone spazi e opere.

Dentro Fossombrone Contemporanea si sviluppa Artopia Street Art Festival. Di che si tratta? Un po’ di numeri: 109 artisti, 39 stazioni e installazioni, 3 percorsi diversi. Ispirato alla street art per la sua natura impermanente e accessibile, come recita la brochure di presentazione "Artopia porta l’arte tra le vie, i vicoli, le piazze, i locali sfitti e gli spazi meno conosciuti di Fossombrone, senza invadere, ma in ascolto del loro passato e della loro vita quotidiana. Le stazioni espositive (esterne e al coperto) del festival sono curate da artisti, associazioni e realtà sociali di tutti i generi".

La rassegna è organizzata e ideata da artisti che abitano e vivono quotidianamente la città di Fossombrone, in collaborazione con il Comune e la Regione. La direzione artistica onoraria è affidata a Simone Massi. Il festival, a ingresso libero, oltre a un comitato scientifico composto da tecnici e artisti, vede la collaborazione di istituzioni importanti come l’Accademia di Belle Arti di Urbino, l’associazione culturale Vernarecci e l’associazione ALMA animatori (è urbinate: Associazione Libera Marchigiana Animatori, si occupa di cinema di animazione, fumetto, illustrazione). Le stazioni all’aperto saranno visibili in ogni momento, quelle al coperto con orario 15 - 21. Ogni stazione del festival sarà raggiungibile a piedi con l’aiuto di una mappa che in versione cartacea e digitale verrà distribuita a tutti i partecipanti. Chi ha problemi di mobilità potrà avvalersi di percorsi virtuali.

Per ogni info: 340 8245162 Punto IAT Fossombrone info.fosscont@gmail.com

a. bia.