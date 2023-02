Arzilla, 4 mosse per metterlo in sicurezza. Ma chi interviene?

"Risorse per mettere in sicurezza l’Arzilla". E’ quanto torna a chiedere alla Regione la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri dopo la discussione di martedì della sua interrogazione in Consiglio. Secondo Vitri per evitare il rischio esondazione "le soluzioni potrebbero essere 4, affidate dalla Regione al Genio civile o al Consorzio bonifica: sfangamento per riportare alle quote originali il livello del letto del torrente; manutenzione delle casse di espansione; realizzazione di nuove casse di espansione lungo il corso; pulizia di tutto l’alveo, evitando quindi che tali elevati costi ricadano su Fano e Mombaroccio". L’assessore all’Ambiente Aguzzi ha ribadito che la gestione dell’Arzilla "in ambito urbano spetta ai Comuni e nelle altre aree al Consorzio di Bonifica". La Regione sta anche portando a termine l’innalzamento dell’argine sinistro alla foce. Benissimo i lavori alla foce, ma "noi chiediamo il dragaggio del letto dell’Arzilla – insiste Walter Durpetti del Comitato Arzilla Viva – perché sia ripulito dal fango depositato sul fondo". "Sulle competenze – insiste Durpetti – siamo riusciti a verificare che l’ordinaria amministrazione, come tagli e sfalci, spettano al Comune, mentre sono a carico del Genio civile i lavori più importanti". Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra lo stesso Aguzzi, il sindaco Massimo Seri e i rappresentanti del Consorzio di bonifica per una analisi delle criticità. "Dopo tale incontro –insiste Vitri – per programmare gli interventi necessari, mi auguro che la Regione eviti ancora il rimpallo di responsabilità e preveda progetti esecutivi e risorse adeguate per la sicurezza di tutto il fiume. Se il torrente dovesse esondare a monte, a pagarne le spese sarebbero migliaia di cittadini con danni incalcolabili in zona Arzilla". Dal Comitato ripongono fiducia nel contratto di fiume che, dopo alcuni passi avanti importanti del 2019, su impulso di Dino Zacchilli, è stato ripreso in mano dall’attuale assessore all’Ambiente Cora Fattori. "Un atto fondamentale – commenta Durpetti – perché indica le competenze dei singoli enti e gli impegni economici". Anna Marchetti