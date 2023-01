Arzilla e incubo piene "No al taglio alberi"

"Il rischio esondazione per il torrente Arzilla non è una novità". Per Lupus in Fabula le "cause vanno ricercate in gran parte negli interventi errati o incauti dell’uomo: espansione edilizia in quello che è considerabile il suo alveo di piena, drastiche regimazioni idrauliche che hanno comportato modifiche delle pendenze e restringimento della larghezza del torrente, distruzione del bosco ripariale che protegge le rive, tecniche errate di coltivazione del suolo nelle zone a monte".

Dopo l’emergenza di domenica scorsa, che ha fatto passare "una notte da incubo" ai residenti, ora si cerca di capire a chi spetta il monitoraggio del torrente e la pulizia dell’alveo, da tronchi e rami. Dovrebbe essere fissato per la prossima settimana l’incontro tra Comune, Regione, Provincia e il comitato Arzilla per definire gli interventi da effettuare e per individuare le risorse e le competenze dei diversi enti interessati. Intanto l’associazione Lupus In Fabula ricorda come il geologo Umberto Guzzi, già nel 1980, nel libro "Ambiente oggi, pubblicato da Argonauta, WWF e Lipu spiegava le cause delle piene improvvise dell’Arzilla e considerava il torrente un posto da cui stare lontani.

"Ora per porre rimedio alla situazione di pericolo e di degrado – secondo Lupus in Fabula – occorrerebbe evitare che, con altri eventuali improvvidi interventi, le cose peggiorino ulteriormente. E’ sbagliato tagliare gli alberi sulle sponde, salvo che minaccino di cadere nel letto del torrente, mentre è necessario tenere sgombre la arcate dei ponti ed è fondamentale creare delle aree di laminazione a monte dei centri abitati, per rallentare le piene. Servono quindi interventi mirati su tutto il bacino idrografico dopo un attento studio del territorio".

an. mar.