Ascensore a Palazzo Ducale

Il Palazzo Ducale ha finalmente un ascensore. Durante la settimana di co-capitale nazionale della Cultura assieme a Pesaro, il Museo Civico, la Biblioteca e l’Archivio Storico potranno avvalersi dell’ascensore indispensabile per l’abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori sono stati guidati dall’architetto Claudia Marini e hanno sfruttato una cavità già presente nel Palazzo Ducale, nei locali dell’Ufficio Turismo e Iat di Urbania, quindi senza modificare le strutture portanti e senza impattare nel complesso strutturale dell’edificio. Una sfida architettonica, perché i vincoli e la struttura del Palazzo Ducale hanno reso necessaria un’attenta progettazione, per intervenire in modo adeguato in questo complesso di circa 6.000 mq, voluto dai Montefeltro-Della Rovere e risalente al XV secolo.

Valentina Damiani