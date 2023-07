Ascensori chiusi la notte, "Disabili discriminati"

"Per chi ha problemi motori o, addirittura, ha bisogno di una carrozzina, é vietato fare tardi la notte". Le regole di funzionamento degli ascensori del sottopasso ferroviario di piazza Roma a Marotta, attivati sabato scorso, dopo un’attesa di due anni, non piacciono per niente al capogruppo di minoranza consiliare Anteo Bonacorsi, che parla di "una nuova, incomprensibile discriminazione".

E la ragione è presto detta: gli impianti in questione, indispensabili per chi ha difficoltà a camminare o proprio non ci riesce, hanno uno stop di funzionamento dall’una di notte alle 7,30 del mattino. "Una cosa assurda – tuona il leader di opposizione -. Finalmente, dopo due anni dall’apertura del sottopasso e nostre infinite sollecitazioni, gli ascensori sono partiti, ma anziché chiedere scusa per gli errori commessi, che hanno determinato i ritardi, l’assessore ai lavori pubblici ha informato che l’orario in cui è possibile utilizzarli ha uno stop di 6 ore e mezza durante la notte. Così, dopo la discriminazione durata due anni e dovuta agli sbagli che hanno pregiudicato l’attivazione dell’impianto nei tempi corretti, adesso siamo di fronte ad una nuova forma di emarginazione. Quella sugli orari della mobilità; impedendo una fruizione libera di questa infrastruttura per chi si trova in una condizione di disabilità. Per molti può sembrare poca cosa. Far tardi la notte non è certo la priorità della vita, ma perché lo si deve impedire ai disabili motori? E poi, visto che gli ascensori sono dotati di videocamere interne ed esterne e di sistemi di emergenza, qual è la ragione che ne impedisce l’utilizzo di notte? Non riusciamo a capirla".

s.fr.