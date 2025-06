Ascoli: Covisoc valuta licenza Serie C tra crediti fiscali e indagini Superbonus

L’Ascoli si prepara ad affrontare l’ostacolo più complicato. Oggi la Covisoc inizierà ad analizzare tutte le domande presentate dalle varie società che hanno avanzato la richiesta volta ad ottenere la licenza necessaria per prendere parte al prossimo campionato di C. I primi responsi potrebbero arrivare anche in serata. Secondo le tempistiche stabilite tutte le risposte saranno fornite entro venerdì 13 giugno per poi consentire ai club di avanzare eventuale ricorso entro martedì 17. Poi le istanze verranno analizzate mercoledì 18 con esito definitivo emesso il giorno seguente e trasmesso alla Figc. Proprio il 19 sarà la data spartiacque che sancirà la prossima composizione della serie C a seguito della deliberazione adottata nel corso del consiglio federale programmato. A tenere in ansia attuali vertici societari, potenziali acquirenti, sindaco e tifosi è la ben nota questione dei crediti fiscali. Sicuramente la speranza dell’intera piazza è che tutto si risolva per il meglio e che non si prospetti il rischio di andare incontro ad eventuali penalizzazioni che possano finire per rendere deficitaria la classifica del campionato appena concluso (come nel caso del principio adottato nei confronti del Brescia) o di quello che si aprirà il prossimo agosto. Tra i club candidati che riceveranno un’attenzione particolare, soprattutto a seguito dei ben noti problemi economici e delle vicissitudini legate all’utilizzo dei crediti fiscali emersi recentemente anche sulle pagine di cronaca nazionale, c’è proprio il Picchio. Qui infatti la società bianconera nel periodo di riferimento settembre 2024-febbraio 2025 ha utilizzato 1,147 milioni di euro al fine di coprire buona parte dei debiti fiscali pari a complessivi 1,638 milioni. Somme che non sono state certificate dalla Covisoc e per le quali l’organismo di vigilanza ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per avere delucidazioni sulla loro provenienza. I timori restano legati alle risorse economiche che riguarderebbero il caso di truffa sul Superbonus commesso dalla Genco Srl, top partner dell’Ascoli insieme all’altro sponsor Maryan Vannini. Entrambi finiti a processo dopo le indagini svolte dalla Guardia di Finanza. Dalla fine del novembre 2024 gli attuali proprietari del Picchio aveva inserito Corsalini della Genco Srl all’interno del cda bianconero poi completato con la presenza del presidente Neri e da quella di Roberta Pulcinelli. Nelle prossime ore l’Ascoli capirà quale genere di futuro ci sarà ad attenderlo.

Massimiliano Mariotti