"Ascolta le critiche o sei perdente"

Un giretto al Lido prima di sedersi ad ascoltare gli interventi del ‘mucchio selvaggio’: 5Stelle, Socialisti, Bene Comune, Verdi e Ribella. Come per dire ‘ci sono anch’io’. Francesca Puglisi, ex parlamentare Pd, ex sottosegretario, in questo momento è il protagonista di quei quiz dove chiedono ‘scopri l’intruso’.

Ma lei, Puglisi, non aveva avuto ordine dai vertici del Pd locale di non occuparsi di Fano ma di parlare solo di cose bolognesi?

"Hahaha, questo è vero. E da sempre".

E con Renato Minardi ora come va?

"Direi bene anche perché è una conoscenza antica di famiglia. Mio nonno era negli agricoltori della Cia".

Quale accoglienza quando è arrivata tre sere fa al Lido?

"Direi buona e mi è anche sembrata una bella iniziativa. Un buon inizio di percorso".

Per cosa?

"Per una grande coalizione che vada da Sinistra Unita fino ad arrivare ad Azione e Italia Viva".

Un gruppone da Giro d’Italia...

"L’unica maniera per vincere vista l’onda lunga, anche da noi, dello schieramento di centrodestra".

Ha fatto il giro il suo self con la l’Accoto dei 5Stelle...

"Ci conosciamo da tanto tempo ed abbiamo anche lavorato assieme al ministero. In più c’era anche il fatto che eravamo tutte due fanesi".

Ma lei è fanese doc?

"Certamente sono nata al Santa Croce ed al Santa Croce è nato anche il mio primo figlio".

Lei a Pasqua è stata durissima con la giunta Seri: un lavoro così a Bologna, disse, e ti vengono a prendere con i forconi. Cambiato idea?

"Quello andava preso come uno scappelloto bonario".

Dove l’è saltata la mosca al naso?

"Guardando quel capannone al porto. Ma bisogna anche aggiungere, come accade in tutte le amministrazioni al secondo mandato, che l’azione amministrativa va valutata tra luci e ombre. Poi..."

Poi cosa?

"Bisogna anche dire le cose che non vanno altrimenti si lascia nelle mani dell’opposizione la protesta ed i malumori delle persone. E se succede questo hai perso in partenza".

Rimproveri oggi?

"Hotel chiusi e abbandonati, l’area dell’ex zuccherificio, ma il vero problema è che questa città ha bisogno di cura".

Cose buone?

"La sistemazione dell’area del Pincio ed anche manifestazioni positive come Passaggi curata da Giovanni Belfiori. Con tutte le persone con cui parlo mi dicono che Fano è una città bella ed accogliente".

Riflessioni dopo la serata del Lido?

"Ho sentito cose molto concrete come quelle ascoltate sul Santa Croce che è stato depotenziato. Tra i tre ospedali provinciali è quello messo peggio".

Tiziano Busca domani... vola

"hahaha. Ma devo dire che è stato positivo anche Antonioni quando ha parlato delle politiche educative e formative con cui ha lavorato per la legge Zerosei ed anche i ragionamenti sulla cantieristica navale e la valorizzazione del ruolo di Saipem nel nostro territorio fatti da Auspici".

Il suo nome circola anche per il ruolo di sindaco. Cosa risponde?

"Che Fano ha tante figure femminili di valore a partire da Rossella Accoto, quindi Marta Ruggeri ma anche all’interno del Pd ci sono figura di assoluto livello in grado di ricoprire quel ruolo".

Un no sicuro...

"Sicura. Io lavoro a Bologna dove sono ora, anche se fra un po’ vado in vacanza. A Fano naturalmente. La mia opera al massimo potrebbe essere quello, nel caso in cui mi venisse richiesto, di fare una operazione di raccordo tra le parti nel caso in cui non si trovasse un accordo all’interno dello schieramento di centrosinistra".

Francesca Puglisi sindaco: suo padre e la sua madre che dicono?

"Mi hanno detto: non ci pensare nemmeno".

Chi dei due?

"Più mia madre".

Dopo i forconi... di Pasqua ha più incontrato il sindaco Massimo Seri?

"No, non ci siamo mai incrociati. Quando ci incrocieremo verdremo. Le farò sapere...".

Lavori in corso nella rotatoria a sinistra ma in quella di centrodestra che succede? Sono tutti in attesa dei dieci comandamenti e cioè Matteo Salvini che convochi a Roma il recalcitrante Luca Serfilippi.

m.g.